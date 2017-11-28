Хоккеисты «Рязани» обыграли «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в Воронеже в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу «Рязани», в составе которой отличились Владимир Карпов (4-я и 40-я минуты) и Артем Ильенко (39).