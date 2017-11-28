Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Лишний вес у мамы повышает риск аутизма у ребенка
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
27.11
СлованОТ2
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
27.11
ВитязьОТ3
Амур4
Хоккей. КХЛ
27.11
СКА9
Барыс1
Хоккей. КХЛ
27.11
Сочи1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
27.11
ХК Динамо2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
27.11
Нефтехимик3
Салават Юлаев2
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
00:12 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Рязани» обыграли «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Рязани» обыграли воронежский «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в Воронеже в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу «Рязани», в составе которой отличились Владимир Карпов (4-я и 40-я минуты) и Артем Ильенко (39).

Результаты других матчей:

«Хэйлунцзян» (Китай) — «Дизель» (Пенза) — 3:2;.

«Ценг Тоу» (Китай) — «Саров» — 3:1;.

«Металлург» (Новокузнецк) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:2;.

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (буллиты);.

«Сарыaрка» (Караганда) — «Горняк» (Учалы) — 4:1;.

«Зауралье» (Курган) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1;.

«Рубин» (Тюмень) — «Челмет» (Челябинск) — 1:5.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь