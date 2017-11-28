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Хоккеисты «Рязани» обыграли «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 27 ноя —
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МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, прошедшая в Воронеже в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу «Рязани», в составе которой отличились Владимир Карпов (4-я и 40-я минуты) и Артем Ильенко (39).
Результаты других матчей:
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Дизель» (Пенза) — 3:2;.
«Ценг Тоу» (Китай) — «Саров» — 3:1;.
«Металлург» (Новокузнецк) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:2;.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (буллиты);.
«Сарыaрка» (Караганда) — «Горняк» (Учалы) — 4:1;.
«Зауралье» (Курган) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:1;.
«Рубин» (Тюмень) — «Челмет» (Челябинск) — 1:5.