«Сарыарка» после гостевой победы поднялась на третье место в ВХЛ

В составе казахстанского клуба на седьмой минуте отличился Станислав Альшевский, на восьмой — Артур Сарваров, на 19-й — Айрат Зиазов, а на 50-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна. При этом на седьмой минуте нападающий «Горняка» Виталии Попов сравнивал счет, но равенство продержалось всего 55 секунд.

По ходу игры «Торпедо» вело с преимуществом в две шайбы, но позволило сопернику отыграться. У казахстанского клуба на шестой минуте отличился Денис Игнашин, а на 28-й большинство реализовал Роман Бердников. На это «Южный Урал» ответил шайбами Пауля Манушина на 29-й минуте и Егора Дорофеева на 49-й — в обоих случаях хозяева имели на одного игрока больше.