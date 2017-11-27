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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» после гостевой победы поднялась на третье место в ВХЛ

Казахстанские клубы провели очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» в гостях обыграла «Горняк» из Учалы — 4:1.

В составе казахстанского клуба на седьмой минуте отличился Станислав Альшевский, на восьмой — Артур Сарваров, на 19-й — Айрат Зиазов, а на 50-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна. При этом на седьмой минуте нападающий «Горняка» Виталии Попов сравнивал счет, но равенство продержалось всего 55 секунд.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Орске в серии буллитов победило местный «Южный Урал» — 3:2.

По ходу игры «Торпедо» вело с преимуществом в две шайбы, но позволило сопернику отыграться. У казахстанского клуба на шестой минуте отличился Денис Игнашин, а на 28-й большинство реализовал Роман Бердников. На это «Южный Урал» ответил шайбами Пауля Манушина на 29-й минуте и Егора Дорофеева на 49-й — в обоих случаях хозяева имели на одного игрока больше.

C 54 очками «Сарыарка» идет третьей, а «Торпедо» с 43 баллами занимает 12-е место из 27 команд.

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