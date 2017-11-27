«Снежные Барсы», забросив восемь шайб, взяли реванш у «Тюменского Легиона» в матче МХЛ

Во втором периоде столичная команда сумела забить в ворота соперника шесть шайб, в свою очередь, «Тюменский Легион» отличился лишь раз. В заключительной трети матча «Снежные Барсы» дважды успешно реализовали большинство: голами отметились Артем Бакушин и Максим Мухаметов. Михаил Сусликов на исходе игры забросил третью шайбу тюменских хоккеистов, поставив точку в матче.



22 декабря «Снежные Барсы» проведут гостевой матч с «Омскими Ястребами».



«Тюменский Легион» — «Снежные Барсы» 3:8 (1:0, 1:6, 1:2)



Шайбы:

1:0 — 18:49 Кирилов (Тимофеев). В равенстве

1:1 — 22:04 Мельников (Соколка, Бакушин). В равенстве

2:1 — 23:10 Пленкин (Жгуров). В равенстве

2:2 — 26:46 Сейтанов. В равенстве

2:3 — 32:52 Сейтанов (Бойко, Мухаметов). В равенстве

2:4 — 33:11 Ярошенко (Мусабаев, Мелихов). В равенстве

2:5 — 37:56 Муратов (Бутенко, Гусынин). В равенстве

2:6 — 39:16 Бойко (Мухаметов). В равенстве

2:7 — 47:45 Бакушин (Мухаметов). В большинстве

2:8 — 50:18 Мухаметов (Сейтанов). В большинстве

3:8 — 57:16 Сусликов (Жгуров, Дзедаев). В равенстве



Вратари: Гущин 00:00 — 37:36, Колесов 37:36 — 50:18, Гущин 50:18 — 60:00 — Прокофьев

Штраф: 39−33 (2:2, 2:0, 35−31).