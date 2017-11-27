Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
8 секретов стройности японцев
Часы, считавшиеся экзотическим малодоступным товаром в 15-16 вв.
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих лошадей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз2
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
13:21 (мск), источник: Sports.kz

«Снежные Барсы», забросив восемь шайб, взяли реванш у «Тюменского Легиона» в матче МХЛ

В матче регулярного чемпионата МХЛ в Тюмени астанинские «Снежные Барсы» сыграли с «Тюменским Легионом».

В концовке первой двадцатиминутки Максим Кирилов вывел хозяев вперед.

Читайте также
Доус — второй. Кто самый полезный и худший игрок в «Барысе»?

Во втором периоде столичная команда сумела забить в ворота соперника шесть шайб, в свою очередь, «Тюменский Легион» отличился лишь раз. В заключительной трети матча «Снежные Барсы» дважды успешно реализовали большинство: голами отметились Артем Бакушин и Максим Мухаметов. Михаил Сусликов на исходе игры забросил третью шайбу тюменских хоккеистов, поставив точку в матче.

22 декабря «Снежные Барсы» проведут гостевой матч с «Омскими Ястребами».

«Тюменский Легион» — «Снежные Барсы» 3:8 (1:0, 1:6, 1:2)

Шайбы:
1:0 — 18:49 Кирилов (Тимофеев). В равенстве
1:1 — 22:04 Мельников (Соколка, Бакушин). В равенстве
2:1 — 23:10 Пленкин (Жгуров). В равенстве
2:2 — 26:46 Сейтанов. В равенстве
2:3 — 32:52 Сейтанов (Бойко, Мухаметов). В равенстве
2:4 — 33:11 Ярошенко (Мусабаев, Мелихов). В равенстве
2:5 — 37:56 Муратов (Бутенко, Гусынин). В равенстве
2:6 — 39:16 Бойко (Мухаметов). В равенстве
2:7 — 47:45 Бакушин (Мухаметов). В большинстве
2:8 — 50:18 Мухаметов (Сейтанов). В большинстве
3:8 — 57:16 Сусликов (Жгуров, Дзедаев). В равенстве

Вратари: Гущин 00:00 — 37:36, Колесов 37:36 — 50:18, Гущин 50:18 — 60:00 — Прокофьев
Штраф: 39−33 (2:2, 2:0, 35−31).

Трансляция боев Хамитова и Жумагулова на турнире Fight Nights Global 80
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Паунд: Отстранение России станет отличным уроков для всех стран
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь