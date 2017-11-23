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22:30 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «СКА-Невы» одержали волевую победу над «Металлургом» в домашнем матче ВХЛ

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского клуба «СКА-Нева» на своем льду победили новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). На шайбу Станислава Бутузова (2-я минута) у гостей армейцы ответили дублем Ивана Володина (41, 60) и точным броском Андрея Алтыбармакяна (52).

Результаты остальных матчей дня:

«Челмет» (Челябинск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан) — 0:3,

«Южный Урал» (Орск) — «Рубин» (Тюмень) — 4:3,

«Горняк» (Учалы) — «Зауралье» (Курган) — 3:4, в овертайме,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Сарыарка» (Караганда, Казахстан) — 0:3,

«Буран» (Воронеж) — «Ермак» (Ангарск) — 1:7,

«Рязань» — «Сокол» (Красноярск) — 3:1.

Металлург Нк
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