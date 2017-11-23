Хоккеисты «СКА-Невы» одержали волевую победу над «Металлургом» в домашнем матче ВХЛ
МОСКВА, 23 ноя —
МОСКВА, 23 ноя —
Встреча, состоявшаяся в четверг в
Результаты остальных матчей дня:
«Челмет» (Челябинск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан) — 0:3,
«Южный Урал» (Орск) — «Рубин» (Тюмень) — 4:3,
«Горняк» (Учалы) — «Зауралье» (Курган) — 3:4, в овертайме,
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Сарыарка» (Караганда, Казахстан) — 0:3,
«Буран» (Воронеж) — «Ермак» (Ангарск) — 1:7,
«Рязань» — «Сокол» (Красноярск) — 3:1.