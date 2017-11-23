«Торпедо» и «Сарыарка» одержали победы с одинаковым счетом в ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» в Челябинске победило «Челмет» — 3:0. На 17-й минуте отличился Иван Иванов, на 51-й — Бренден Миллер, а на 57-й — Тэннер Соренсон.

С точно таким же результатом победу одержала карагандинская «Сарыарка», которая в Нижнем Тагиле обыграла «Спутник» — 3:0. Дубль оформил Сергей Тополь, отличившийся на 33-й и 35-й минутах, а на 50-ю третью шайбу забросил Станислав Альшевский.

Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 27 ноября: в этот день «Торпедо» в Орске встретится с «Южным Уралом, а «Сарыарка» в Учалы сыграет с «Горняком». Игры начнутся в 18:30 и 19:00 соответственно.