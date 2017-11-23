«Торпедо» и «Сарыарка» одержали победы с одинаковым счетом в ВХЛ
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
С точно таким же результатом победу одержала карагандинская «Сарыарка», которая в Нижнем Тагиле обыграла «Спутник» — 3:0. Дубль оформил Сергей Тополь, отличившийся на 33-й и 35-й минутах, а на 50-ю третью шайбу забросил Станислав Альшевский.
Следующие матчи казахстанских клубов пройдут 27 ноября: в этот день «Торпедо» в Орске встретится с «Южным Уралом, а «Сарыарка» в Учалы сыграет с «Горняком». Игры начнутся в 18:30 и 19:00 соответственно.
После 26 игр «Сарыарка с 51 очком идет на четвертом месте, а «Торпедо» с 42 баллами занимает 12-ю строчку из 27 команд в таблице.