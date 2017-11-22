Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Саров» продлил победную серию в ВХЛ до шести матчей
МОСКВА, 22 ноя —
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МОСКВА, 22 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Пензе, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На гол Ильи Ямкина (35-я минута) «Саров» ответил шайбами Руслана Хасаншина (46) и Андрея Ряшенцева (58).
«Саров» одержал шестую победу подряд и в следующем матче сыграет 27 ноября на выезде с китайским «Ценг Тоу». «Дизель» в этот же день проведет выездную игру с еще одним китайским клубом — «КРС Хэйлунцзян».
Результаты других матчей среды:
ЦСК ВВС (Самара) — «КРС Хэйлунцзян» — 0:3,
«Барс» (Казань) — «Ценг Тоу» — 3:6.