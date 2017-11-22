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22:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Саров» продлил победную серию в ВХЛ до шести матчей

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Сарова» на выезде нанесли поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Пензе, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На гол Ильи Ямкина (35-я минута) «Саров» ответил шайбами Руслана Хасаншина (46) и Андрея Ряшенцева (58).

«Саров» одержал шестую победу подряд и в следующем матче сыграет 27 ноября на выезде с китайским «Ценг Тоу». «Дизель» в этот же день проведет выездную игру с еще одним китайским клубом — «КРС Хэйлунцзян».

Результаты других матчей среды:

ЦСК ВВС (Самара) — «КРС Хэйлунцзян» — 0:3,

«Барс» (Казань) — «Ценг Тоу» — 3:6.

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