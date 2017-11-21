Пользователи сети назвали Тихоненко «Мисс непосредственность» и оставили множество других лестных отзывов.
Санкт-петербургское «Динамо» обыграло новокузнецкий «Металлург» в матче ВХЛ
МОСКВА, 21 ноя —
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МОСКВА, 21 ноя —
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
«Горняк «(Учалы) — «Рубин» (Тюмень) — 5:2,
«Челмет» (Челябинск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4,
«Южный Урал» (Орск) — «Зауралье» (Курган) — 1:2 (после буллитов),
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1,
«Буран» (Воронеж) — «Сокол» (Красноярск) — 1:5,
«Рязань» — «Ермак» (Ангарск) — 0:2.