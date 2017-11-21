Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован3
Витязь3
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р1
Трактор3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Югра3
Хоккей. НХЛ
22.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Все события
Фанаты сорвали концерт Елены Ваенги в городе Орел
Боярский ответил Дюжеву на слова о "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
22:41 (мск), источник: Р-Спорт

Санкт-петербургское «Динамо» обыграло новокузнецкий «Металлург» в матче ВХЛ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» победили новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге во вторник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Шевченко (24-я минута) и Александр Панков (37). У гостей отличился Константин Пархоменко (36).

Результаты других матчей дня:

«Горняк «(Учалы) — «Рубин» (Тюмень) — 5:2,

«Челмет» (Челябинск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4,

«Южный Урал» (Орск) — «Зауралье» (Курган) — 1:2 (после буллитов),

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1,

«Буран» (Воронеж) — «Сокол» (Красноярск) — 1:5,

«Рязань» — «Ермак» (Ангарск) — 0:2.

Металлург Нк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь