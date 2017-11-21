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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» одержала третью подряд победу в ВХЛ

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» со счетом 4:1 в Челябинске обыграла «Челмет» и одержала третью подряд победу.

В составе «Сарыарки» на третьей минуте отличился Александр Борисевич, на 13-й — Александр Зубрицкий, на 50-й — Даниил Ердаков, а на 58-й — Айрат Зиазов. Единственную шайбу «Челмета» на 15-й минуте забросил Константин Климонтов.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Нижнем Тагиле уступило «Спутнику» — 1:3.

Автором единственной шайбы «Торпедо» на 34-й минуте стал Владимир Коротков. Интересно, что у «Спутника» в этой игре отличились три игрока с одинаковым именем — Егор: на 19-й минуте — Рожков, на 53-й — Лебедев, а на 60-й пустые ворота поразил Кожевников.

Следующие матчи казахстанских клубов проведут 23 ноября на выезде: «Торпедо» встретится с «Челметом», а «Сарыарка» — со «Спутником». По времени Астаны эти игры начнутся в 19:30 и в 20:00 соответственно.

После 25 игр «Сарыарка» с 48 очками занимает шестое место, а «Торпедо» с 38 баллами идет 14-й из 27 команд. В плей-офф выходят 16 клубов.

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