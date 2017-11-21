«Сарыарка» одержала третью подряд победу в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» со счетом 4:1 в Челябинске обыграла «Челмет» и одержала третью подряд победу.

В составе «Сарыарки» на третьей минуте отличился Александр Борисевич, на 13-й — Александр Зубрицкий, на 50-й — Даниил Ердаков, а на 58-й — Айрат Зиазов. Единственную шайбу «Челмета» на 15-й минуте забросил Константин Климонтов.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Нижнем Тагиле уступило «Спутнику» — 1:3.

Автором единственной шайбы «Торпедо» на 34-й минуте стал Владимир Коротков. Интересно, что у «Спутника» в этой игре отличились три игрока с одинаковым именем — Егор: на 19-й минуте — Рожков, на 53-й — Лебедев, а на 60-й пустые ворота поразил Кожевников.

Следующие матчи казахстанских клубов проведут 23 ноября на выезде: «Торпедо» встретится с «Челметом», а «Сарыарка» — со «Спутником». По времени Астаны эти игры начнутся в 19:30 и в 20:00 соответственно.