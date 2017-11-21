Президент IIHF не исключил, что в будущем организацию возглавит человек из России

Срок полномочий 67-летнего швейцарца на посту президента IIHF истекает в мае 2020 года. Канадский телеканал TSN сообщил, что сменить Фазеля может исполнительный директор клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» Боб Николсон, который ранее возглавлял Ассоциацию хоккея Канады.

«Мне кажется, что 26 лет на посту главы IIHF это достаточный срок, чтобы сказать “до свидания”. Кто будет моим преемником, будет решать руководство IIHF — возможно, я предложу кого-то на этот пост, — сказал Фазель. — Может ли это быть человек из России? Почему бы и нет (последнюю фразу Фазель произнес по-русски — прим. ТАСС)».

«Окончательное ли это решение? Таково мое желание — только смерть может быть окончательной. Новые люди привнесут в федерацию и ее руководство новую жизнь и энергию. ИИХФ это огромная часть моей жизни, и я никогда не позволю людям делать нападки на федерацию или подвергать ее опасности», — добавил он.