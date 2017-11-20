«Торпедо» сыграло самый результативный матч в истории своих выступлений в ВХЛ

Сразу 13 шайб отгрузили друг другу вчера «Горняк» и «Торпедо» в рядовом, казалось бы, матче регулярного первенства. Мало кто думал, что в противостоянии команд, не входящих в первую восьмёрку могут разгореться такие страсти. А вот нате вам!

Наша команда забивает 9 шайб во второй раз за последние восемь сезонов. Ранее градом шайб наши полевые игроки «одарили» клинский «Титан», когда тот приехал в Усть-Каменогорск 19 января 2013 года. Но на выезде такой результативности у устькаменогорцев ещё не было. Так что один клубный рекорд вчера наши хоккеисты побили сами.

Установить второй клубный рекорд «торпедовцам» помогли хоккеисты «Горняка» — на двоих команды забили 13 шайб, сделав этот матч самым результативным в истории выступлений нашей команды в ВХЛ. Ранее таковыми были сразу четыре игры с 11 заброшенными шайбами, причём два таких матча «Торпедо» провело с «Ариадой-Акпарс».

«Десятка» самых результативных матчей «Торпедо» в ВХЛ:

13 — «Горняк» — «Торпедо» — 4:9. 19 ноября 2017 года.

11 — «Донбасс» — «Казцинк-Торпедо» — 8:3. 14 ноября 2011 года

11 — «Динамо БШХ» — «Казцинк-Торпедо» — 6:5. 17 ноября 2011 года

11 — «Казцинк-Торпедо» — «Ариада-Акпарс» — 5:6. 5 октября 2012 года

11 — «Ариада» — «Казцинк-Торпедо» — 8:3. 24 февраля 2014 года

10 — «Казцинк-Торпедо» — «Ермак» — 3:7. 17 февраля 2011 года

10 — «Молот-Прикамье» — «Казцинк-Торпедо» — 6:4. 21 февраля 2011 года

10 — «ТХК» — «Казцинк-Торпедо» — 4:6. 17 ноября 2012 года

10 — «Казцинк-Торпедо» — «Титан» — 9:1. 19 января 2013 года

9 — «Ижсталь» — «Казцинк-Торпедо» — 6:3. 2 октября 2010 года.