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11:40 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» сыграло самый результативный матч в истории своих выступлений в ВХЛ

Матч с «Горняком» (9:4) вошёл в историю выступлений усть-каменогорского «Торпедо» в ВХЛ.

Сразу 13 шайб отгрузили друг другу вчера «Горняк» и «Торпедо» в рядовом, казалось бы, матче регулярного первенства. Мало кто думал, что в противостоянии команд, не входящих в первую восьмёрку могут разгореться такие страсти. А вот нате вам!

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Наша команда забивает 9 шайб во второй раз за последние восемь сезонов. Ранее градом шайб наши полевые игроки «одарили» клинский «Титан», когда тот приехал в Усть-Каменогорск 19 января 2013 года. Но на выезде такой результативности у устькаменогорцев ещё не было. Так что один клубный рекорд вчера наши хоккеисты побили сами.

Установить второй клубный рекорд «торпедовцам» помогли хоккеисты «Горняка» — на двоих команды забили 13 шайб, сделав этот матч самым результативным в истории выступлений нашей команды в ВХЛ. Ранее таковыми были сразу четыре игры с 11 заброшенными шайбами, причём два таких матча «Торпедо» провело с «Ариадой-Акпарс».

«Десятка» самых результативных матчей «Торпедо» в ВХЛ:
13 — «Горняк» — «Торпедо» — 4:9. 19 ноября 2017 года.
11 — «Донбасс» — «Казцинк-Торпедо» — 8:3. 14 ноября 2011 года
11 — «Динамо БШХ» — «Казцинк-Торпедо» — 6:5. 17 ноября 2011 года
11 — «Казцинк-Торпедо» — «Ариада-Акпарс» — 5:6. 5 октября 2012 года
11 — «Ариада» — «Казцинк-Торпедо» — 8:3. 24 февраля 2014 года
10 — «Казцинк-Торпедо» — «Ермак» — 3:7. 17 февраля 2011 года
10 — «Молот-Прикамье» — «Казцинк-Торпедо» — 6:4. 21 февраля 2011 года
10 — «ТХК» — «Казцинк-Торпедо» — 4:6. 17 ноября 2012 года
10 — «Казцинк-Торпедо» — «Титан» — 9:1. 19 января 2013 года
9 — «Ижсталь» — «Казцинк-Торпедо» — 6:3. 2 октября 2010 года.

Всего же в истории ВХЛ были сыграны девять матчей с результативностью в 13 и более забитых шайб. Рекорд пока принадлежит игре между «Молотом-Прикамье» и саратовским «Кристаллом», в котором команды отгрузили друг другу аж 16 шайб! Игра завершилась победой пермского клуба — 11:5.

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