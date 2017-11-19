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17:58 (мск), источник: Sports.kz

«Сарыарка» обыграла «Южный Урал» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Орске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Южным Уралом».

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Александр Куршук из «Южного Урала» и Айрат Зиазов из «Сарыарки» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры карагандинец Айрат Зиазов оформил дубль, а Станислав Альшевский не оставил шансов хозяевам льда..

21 ноября в Челябинске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Челметом».

«Южный Урал» — «Сарыарка» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы:
1:0 — 28:48 Куршук (Манушин). В равенстве
1:1 — 31:56 Зиазов (Антоновский, Альшевский). В равенстве
1:2 — 49:18 Зиазов (Иванов). В равенстве
1:3 — 55:53 Альшевский (Лаута). В равенстве В пустые ворота.

Вратари: Перетягин — Гелашвили
Штраф: 4:24 (0:2, 2:6, 2:16).

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