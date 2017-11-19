«Сарыарка» обыграла «Южный Урал» в матче ВХЛ

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Александр Куршук из «Южного Урала» и Айрат Зиазов из «Сарыарки» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры карагандинец Айрат Зиазов оформил дубль, а Станислав Альшевский не оставил шансов хозяевам льда..



21 ноября в Челябинске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Челметом».



«Южный Урал» — «Сарыарка» 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Шайбы:

1:0 — 28:48 Куршук (Манушин). В равенстве

1:1 — 31:56 Зиазов (Антоновский, Альшевский). В равенстве

1:2 — 49:18 Зиазов (Иванов). В равенстве

1:3 — 55:53 Альшевский (Лаута). В равенстве В пустые ворота.



Вратари: Перетягин — Гелашвили

Штраф: 4:24 (0:2, 2:6, 2:16).