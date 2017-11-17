Петербургское «Динамо» победило «Ермак» в матче ВХЛ
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в
Результаты других матчей дня:
«Горняк» (Учалы) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4,
«Челмет» (Челябинск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 (овертайм),
«Южный Урал» (Орск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:1,
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (по буллитам),
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Зауралье» (Курган) — 2:1,
«Торос» (Нефтекамск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1 (по буллитам),
«Буран» (Воронеж) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:4,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2.