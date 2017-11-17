Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети архивное фото с мамой
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
17.11
Йокерит2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
17.11
ЦСКА3
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
17.11
ВитязьБ1
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
17.11
ЛокомотивОТ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
17.11
Авангард1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
СКА
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
32Все участники ЧМ-2018
17 ноября, источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» победило «Ермак» в матче ВХЛ

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над ангарским «Ермаком» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Шевченко (26-я минута), Андрей Бирюков (28), Дмитрий Молодцов (32) и Антон Берлёв (50). У «Ермака» шайбу забросил Дмитрий Михайлов (8).

Результаты других матчей дня:

«Горняк» (Учалы) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4,

«Челмет» (Челябинск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 (овертайм),

«Южный Урал» (Орск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 0:1,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (по буллитам),

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Зауралье» (Курган) — 2:1,

«Торос» (Нефтекамск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1 (по буллитам),

«Буран» (Воронеж) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:4,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2.

Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Франции
Мадридское дерби и чертова дюжина Месси: анонс тура Примеры
Владимир Алекно признан лучшим тренером сезона-2016/17 в Европе
Игроки и персонал «Крыльев» не получали зарплату три месяца
«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь