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22:32 (мск), источник: Р-Спорт

Казанский «Барс» разгромил воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Казанский «Барс» на своем льду разгромил воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Артем Расулов (36-я и 42-я минуты), также отличились Рузаль Галеев (2), Никита Сошнин (5), Александр Протапович (38) и Максим Марушев (44). У гостей шайбу забросил Артем Аляев (18).

Результаты других матчей дня:

«Дизель» (Пенза) — «Хэйлунцзян» (Китай) — 4:2,

«Саров» — «Ценг Тоу» (Китай) — 5:3,

ЦСК ВВС (Самара) — «Звезда» (Чехов) — 0:2.

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