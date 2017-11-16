Казанский «Барс» разгромил воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Артем Расулов (36-я и 42-я минуты), также отличились Рузаль Галеев (2), Никита Сошнин (5), Александр Протапович (38) и Максим Марушев (44). У гостей шайбу забросил Артем Аляев (18).