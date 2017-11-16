А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Казанский «Барс» разгромил воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 16 ноя —
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МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Артем Расулов (36-я и 42-я минуты), также отличились Рузаль Галеев (2), Никита Сошнин (5), Александр Протапович (38) и Максим Марушев (44). У гостей шайбу забросил Артем Аляев (18).
Результаты других матчей дня:
«Дизель» (Пенза) — «Хэйлунцзян» (Китай) — 4:2,
«Саров» — «Ценг Тоу» (Китай) — 5:3,
ЦСК ВВС (Самара) — «Звезда» (Чехов) — 0:2.