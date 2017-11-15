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11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слабая игра «Магнитки» — не оправдание поступкам Величкина

Что опять учинил вице-президент?

Источник: Спорт-Экспресс

Ответ — в обзоре дня Алексея Шевченко.

Вице-президент «Металлурга» — должность солидная. Человек на такой позиции — лицо клуба. Неужели во вторник все увидели его настоящее лицо? Геннадий Величкин, сидя за ложей прессы, постоянно орал на судей, всех оскорблял, устроил скандал с журналистами до и после матча. Не стеснялся ничего и никого. Красивая реклама ММК, ничего не скажешь.

При этом я, например, всегда с юмором относился к подобным выходкам Величкина, ведь они случаются регулярно. Но чаще всего в плей-офф, когда он отвлекает внимание от команды на себя, а хоккеисты спокойно играют и выигрывают. Но сейчас Величкин выглядит растерянным, а команда совершенно разобранной. Поменяли тренера — ничего не изменилось, да и не в тренере было дело. Илью Воробьева ни в коем случае нельзя было трогать, а надо было разбираться с менеджерами.

После игры со «Спартаком» травму получил Сергей Мозякин. Вполне возможно, что ему просто дадут отдохнуть в ближайших встречах, чтобы он не усугубил повреждение, и с коленом у него ничего страшного. Но и с ним команда играет слабо, а без первого звена будет вообще кошмар. Два защитника, которые вернулись из Северной Америки, вряд ли что-то исправят. Клуб ждет упорная борьба за место в плей-офф и, глядя на их конкурентов, уральцы точно не выглядят фаворитами. Понятно, почему Величкин нервничает, но это его нисколько не оправдывает. У каждого свои проблемы, но есть рамки приличия.

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ЗАЯВЛЕНИЕ КРИКУНОВА.

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов первым в КХЛ сказал то, что вертелось на языке у многих.

— У нас Коварж не ездил на Евротур и потому сыграл здорово. Паузы в чемпионате надо отменять, — заявил он после игры в Нижнем Новгороде.

Сейчас некоторые команды проводят по четыре встречи за недели именно потому, что есть недельные паузы, в которых часть игроков просто тренируется, теряя навыки, а кто-то едет и выкладывается в матчах за национальную команду. Никто не выигрывает и это признал Олег Знарок в Хельсинки, когда говорил об отсутствии свежести.

Не будет никакой свежести. У нас был однажды чемпионат, когда паузы на Евротур отменили, но все это прошло в каком-то хаосе. Помню, что игроки СКА сначала приехали в Хельсинки, сразу после игры отправились куда-то на матч чемпионата, а Евротур еще шел. В конце концов на время международных встреч можно делать менее плотный календарь, но не отменять турнир вообще.

СОШНИКОВ ВЫЗВАН В «ТОРОНТО».

Никита Сошников не едет в КХЛ, а вызван в «Торонто» и теперь в ближайшие дни определится его судьба. Либо Майк Бэбкок будет доверять нашему хоккеисту, а он к нему относится с нескрываемой симпатией, либо Сошникова обменяют. Понятно, почему уроженец Тагила долгое время находился в АХЛ. В первой команде просто боялись, что тяжелейшее сотрясение не прошло без последствий. В «Мэйпл Лифс», безусловно, поступили жестко, отправив Сошникова в лигу, где очень много силовой борьбы, но как еще проверить состояние игрока. Это бизнес и мясорубка — пора бы уже усвоить.

Сошников же показал, что о сотрясении никто не вспоминает, а сам он очень сильно соскучился по хоккею. Трудитесь в Америке — и это принесет результат. Не раз, не два это нехитрое правило срабатывало в НХЛ. Теперь все получилось и у Никиты.

КРУГОВОРОТ ЗАЩИТНИКОВ В «ЛОКОМОТИВЕ».

«Локомотив» опять принял странное решение. Клуб после просмотра предложил полноценный контракт Александру Кутузову, но расстался с Денисом Осиповым, у которого не было паузы в карьере. К Осипову, впрочем, не слишком хорошо относились сразу после приглашения, а приехал он в Ярославль после победы в Кубке Гагарина с «Металлургом». И Алексей Кудашов часто оставлял его в запасе, либо выделял очень мало времени.

Дмитрий Квартальнов поставил на нем крест. Осипов не слишком универсальный защитник, который готов вообще не покидать свою зону, но я не помню, чтобы стремление лучше сыграть у своих ворот, считалось бы недостатком. И уж тем более он не мог проиграть конкурентную борьбу игроку обороны, у которого серьезные проблемы со здоровьем и не было полноценных сборов. Но в Ярославле в этом сезоне вообще творятся трансферные чудеса. Большинство решений железнодорожников объяснить нельзя.

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