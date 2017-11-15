Слабая игра «Магнитки» — не оправдание поступкам Величкина

Источник: Спорт-Экспресс

Ответ — в обзоре дня Алексея Шевченко.

Вице-президент «Металлурга» — должность солидная. Человек на такой позиции — лицо клуба. Неужели во вторник все увидели его настоящее лицо? Геннадий Величкин, сидя за ложей прессы, постоянно орал на судей, всех оскорблял, устроил скандал с журналистами до и после матча. Не стеснялся ничего и никого. Красивая реклама ММК, ничего не скажешь.

При этом я, например, всегда с юмором относился к подобным выходкам Величкина, ведь они случаются регулярно. Но чаще всего в плей-офф, когда он отвлекает внимание от команды на себя, а хоккеисты спокойно играют и выигрывают. Но сейчас Величкин выглядит растерянным, а команда совершенно разобранной. Поменяли тренера — ничего не изменилось, да и не в тренере было дело. Илью Воробьева ни в коем случае нельзя было трогать, а надо было разбираться с менеджерами.

После игры со «Спартаком» травму получил Сергей Мозякин. Вполне возможно, что ему просто дадут отдохнуть в ближайших встречах, чтобы он не усугубил повреждение, и с коленом у него ничего страшного. Но и с ним команда играет слабо, а без первого звена будет вообще кошмар. Два защитника, которые вернулись из Северной Америки, вряд ли что-то исправят. Клуб ждет упорная борьба за место в плей-офф и, глядя на их конкурентов, уральцы точно не выглядят фаворитами. Понятно, почему Величкин нервничает, но это его нисколько не оправдывает. У каждого свои проблемы, но есть рамки приличия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbfGP6gnyDp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Так уходят легенды</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T18:35:38+00:00">Ноя 14 2017 в 10:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЗАЯВЛЕНИЕ КРИКУНОВА.

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов первым в КХЛ сказал то, что вертелось на языке у многих.

— У нас Коварж не ездил на Евротур и потому сыграл здорово. Паузы в чемпионате надо отменять, — заявил он после игры в Нижнем Новгороде.

Сейчас некоторые команды проводят по четыре встречи за недели именно потому, что есть недельные паузы, в которых часть игроков просто тренируется, теряя навыки, а кто-то едет и выкладывается в матчах за национальную команду. Никто не выигрывает и это признал Олег Знарок в Хельсинки, когда говорил об отсутствии свежести.

Не будет никакой свежести. У нас был однажды чемпионат, когда паузы на Евротур отменили, но все это прошло в каком-то хаосе. Помню, что игроки СКА сначала приехали в Хельсинки, сразу после игры отправились куда-то на матч чемпионата, а Евротур еще шел. В конце концов на время международных встреч можно делать менее плотный календарь, но не отменять турнир вообще.

СОШНИКОВ ВЫЗВАН В «ТОРОНТО».

Никита Сошников не едет в КХЛ, а вызван в «Торонто» и теперь в ближайшие дни определится его судьба. Либо Майк Бэбкок будет доверять нашему хоккеисту, а он к нему относится с нескрываемой симпатией, либо Сошникова обменяют. Понятно, почему уроженец Тагила долгое время находился в АХЛ. В первой команде просто боялись, что тяжелейшее сотрясение не прошло без последствий. В «Мэйпл Лифс», безусловно, поступили жестко, отправив Сошникова в лигу, где очень много силовой борьбы, но как еще проверить состояние игрока. Это бизнес и мясорубка — пора бы уже усвоить.

Сошников же показал, что о сотрясении никто не вспоминает, а сам он очень сильно соскучился по хоккею. Трудитесь в Америке — и это принесет результат. Не раз, не два это нехитрое правило срабатывало в НХЛ. Теперь все получилось и у Никиты.

КРУГОВОРОТ ЗАЩИТНИКОВ В «ЛОКОМОТИВЕ».

«Локомотив» опять принял странное решение. Клуб после просмотра предложил полноценный контракт Александру Кутузову, но расстался с Денисом Осиповым, у которого не было паузы в карьере. К Осипову, впрочем, не слишком хорошо относились сразу после приглашения, а приехал он в Ярославль после победы в Кубке Гагарина с «Металлургом». И Алексей Кудашов часто оставлял его в запасе, либо выделял очень мало времени.