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10:41 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Российские хоккеисты не уступили канадцам по игре, но не реализовали моменты

ТАСС, 15 ноября. Молодежная сборная России не уступала канадским хоккеистам в свежести и движении, в командных действиях, но игроков подвела плохая реализация голевых моментов. Такое мнение о причинах поражения россиян высказал главный тренер сборной Валерий Брагин, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея Росси (ФХР).

Источник: РИА "Новости"

В пятом матче Суперсерии 2017 года молодежная сборная России (игроки до 20 лет) со счетом 1:3 проиграла команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Счет в противостоянии стал 3−2 в пользу канадцев.

«Наша команда играла второй день подряд, еще и после перелета, но я не считаю, что мы уступали сопернику в свежести и движении. Играли неплохо, командные действия получались, но подвела реализация. При счете 1:1 были очень близки ко второй заброшенной шайбе: и “1 в 0” выходили, и “2 в 1”, в большинстве были опасные броски. Вышли бы вперед в счете, думаю, довели бы игру до победы, а в итоге большинство реализовал соперник», — заявил Брагин.

Накопившуюся усталость и плохую реализацию российской сборной также отметил защитник команды Егор Зайцев. «Не смогли использовать свои шансы во втором периоде, а когда в конце пришлось отыгрываться, уже сказалось, что проводили второй тяжелый матч за два дня. Времени на отдых было совсем мало, да еще и ранний подъем, и перелет какие-то силы отняли. Но все равно вполне могли победить, получалось создавать моменты, но зарабатываем ненужные удаления, которые соперник реализует, а мы в большинстве не забили — отсюда и такой результат», — отметил Зайцев.

В заключительной игре серии сборная России встретится с командой QMJHL. Матч пройдет в ночь на пятницу в Монктоне (провинция Нью-Брансуик).

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