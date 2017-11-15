Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии

Источник: РИА "Новости"

В составе россиян шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (16-я минута).

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Счет в серии стал 3−2 в пользу канадцев. Ранее россияне уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 0:7, 4:3, затем сборная России обменялась победами с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 5:2, 2:4. В заключительной игре серии подопечные Валерия Брагина также встретятся с командой QMJHL. Игра пройдет в ночь на пятницу в Монктоне (провинция Нью-Брансуик).

Суперсерия проводится в 15-й раз. В 14 предыдущих сериях россияне одержали три победы (2010, 2012, 2014).