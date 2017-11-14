Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная OHL — Сборная России (U-20) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Сузуки — 1 (бол., Тимминс), 3:12 — 1:0. Алтыбармакян — 2 (Полодян, Елизаров), 6:36 — 1:1. Соколов — 1 (Манукян, Саморуков), 8:29 — 1:2. Сузуки — 1 (бол., Сузуки, Типпетт), 31:53 — 2:2. Сузуки — 2 (Тимминс, Дурзи), 44:09 — 3:2. Бол — 1 (Форментон, Энг), 44:40 — 4:2. Вратари: Дипьетро — Сухачев (Мельничук, 44:40). Счет в серии: 2−2.

ВРАТАРИ

Как и казалось еще неделю назад, основной голкипер «молодежки» Владислав Сухачев продолжает сдавать позиции. До третьего периода он был одним из героев матча, уверенно отстоял труднейший отрезок «три на пять», но за полминуты дважды не спас в куда более безобидных ситуациях. И его замену после четвертой пропущенной шайбы на Алексея Мельничука вряд ли стоит расценивать только как попытку Валерия Брагина встряхнуть команду: действиями своего вратаря он вряд ли доволен.

УДАЛЕНИЯ

Голы канадцев в третьем периоде — ни в коем случае не случайность, небольшое игровое преимущество у них было. Но его могло бы и не возникнуть, если бы россиянам удалось заставить соперника догонять в счете не в большинстве, а при игре в равных составах. «Онтарийцев» слегка ошеломила вторая наша шайба, но очень быстро в нужное русло их вернуло очередное российское удаление. 4−14 по штрафным минутам в «пользу» команды Брагина — и при этом попенять на домашнее судейство будет несправедливо. Канадцы реализовали свое большинство дважды, а вот россияне вплоть до концовки матча пробовали реализовать лишнего всего около минуты. Но удаление сборной OHL на 57-й минуте ничем не помогло: наши хоккеисты не смогли ни разу даже расставиться в зоне.

ЛЕГИОНЕРЫ

После двух матчей против Онтарио сборную покидают «местные» игроки — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Алексей Липанов с Дмитрием Соколовым. Никто из них не обеспечил себе место на МЧМ, но на последние контрольные матчи в декабре перед турниром все трое попадать обязаны. Позиции Саморукова (защитник, способный помочь в нападении) и Липанова (креативный центрфорвард) для этой сборной (да и в целом это традиционная картина) дефицитны, и не выдающаяся, а просто добротная их игра не оставляет Брагину вариантов. У Соколова конкурентов больше, но шайба сегодня вкупе с приличным выступлением в обеих встречах должны помочь получить шанс перед Баффало и ему.

ТОП-6

Не исключено, что и до МЧМ доедет сегодняшний вариант первых двух звеньев сборной:

Алтыбармакян — Мальцев — Полодян.

Манукян — Липанов — Соколов.

Не факт, что именно в роли топ-6 «молодежки», это может быть, например, второе и третье звено. Тем более что на бумаге просится вариант из двух «квебекцев» и одного ахаэловца: Абрамов — Рубцов — Костин. В случае если не восстановятся травмированные Андрей Свечников и Артур Каюмов, других претендентов на эти девять мест практически и не будет.

Проблема, что их не видно и на условный чекинг-лайн (или в каком качестве Брагин видит четвертую тройку): из оставшейся восьмерки нападающих в нынешнем составе собрать что-то дельное решительно невозможно. По крайней мере, пока. Причем не видно ни индивидуальных успехов, даже локальных, ни командных. И ладно бы кто-то отметился отличными действиями в обороне или меньшинстве (вспомните прошлогодних Беляева или Уракова) — нет и этого.

ФИНАЛ