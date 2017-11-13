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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтяник» в овертайме одолел «Ижсталь», забив 2 гола в последнюю минуту 3-го периода

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты альметьевского «Нефтяника» в овертайме одержали волевую победу над ижевской «Ижсталью» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, прошедшая в понедельник в Ижевске, закончилась со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей. «Нефтяник» забросил две шайбы на последней минуте третьего периода, в том числе за пять секунд до сирены, переведя игру в овертайм, где вырвал победу.

В составе победителей шайбы забросили Александр Сумин (51-я минута), Виталий Каменев (60), Кирилл Адамчук (60) и Динар Хамидуллин (63). Авторами голов у хозяев стали Ленар Мансуров (24), Никита Панасенко (37) и Сергей Лапин (53).

В других матчах курганское «Зауралье» на своем льду обыграло санкт-петербургский клуб «СКА-Нева» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0), а другой питерский клуб «Динамо» нанес гостевое поражение тюменскому «Рубину» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

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