«Нефтяник» в овертайме одолел «Ижсталь», забив 2 гола в последнюю минуту 3-го периода
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Игра, прошедшая в понедельник в Ижевске, закончилась со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей. «Нефтяник» забросил две шайбы на последней минуте третьего периода, в том числе за пять секунд до сирены, переведя игру в овертайм, где вырвал победу.
В составе победителей шайбы забросили Александр Сумин (51-я минута), Виталий Каменев (60), Кирилл Адамчук (60) и Динар Хамидуллин (63). Авторами голов у хозяев стали Ленар Мансуров (24), Никита Панасенко (37) и Сергей Лапин (53).
В других матчах курганское «Зауралье» на своем льду обыграло