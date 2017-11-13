«Нефтяник» в овертайме одолел «Ижсталь», забив 2 гола в последнюю минуту 3-го периода

Игра, прошедшая в понедельник в Ижевске, закончилась со счетом 4:3 (0:0, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей. «Нефтяник» забросил две шайбы на последней минуте третьего периода, в том числе за пять секунд до сирены, переведя игру в овертайм, где вырвал победу.