Хоккеисты «Сарова» в овертайме обыграли «Звезду» в матче ВХЛ

Воскресная игра в Сарове завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Сарова» в основное время шайбы забросили Роман Горбунов (23-я минута), Владислав Мисников (30) и Сергей Смуров (32). У «Звезды» дубль сделал Иван Николишин (14, 30), еще один гол на счету Семена Крашенинникова (31). Победу хозяевам принес Григорий Мищенко, отличившийся на 4-й минуте овертайма.