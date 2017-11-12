Хоккеисты «Сарова» в овертайме обыграли «Звезду» в матче ВХЛ
МОСКВА, 12 ноя —
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МОСКВА, 12 ноя —
Воскресная игра в Сарове завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Сарова» в основное время шайбы забросили Роман Горбунов (23-я минута), Владислав Мисников (30) и Сергей Смуров (32). У «Звезды» дубль сделал Иван Николишин (14, 30), еще один гол на счету Семена Крашенинникова (31). Победу хозяевам принес Григорий Мищенко, отличившийся на 4-й минуте овертайма.
Результаты других матчей дня:
«Ценг Тоу» (Китай) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1,
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:3,
«Горняк» (Учалы) — «Южный Урал» (Орск) — 1:2,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Барс» (Казань) — 3:2,
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Челмет» (Челябинск) — 3:1,
«Дизель» (Пенза) — «Химик» (Воскресенск) — 1:0.