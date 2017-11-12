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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Сарова» в овертайме обыграли «Звезду» в матче ВХЛ

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Сарова» на своем льду в овертайме нанесли поражение чеховской «Звезде» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Воскресная игра в Сарове завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Сарова» в основное время шайбы забросили Роман Горбунов (23-я минута), Владислав Мисников (30) и Сергей Смуров (32). У «Звезды» дубль сделал Иван Николишин (14, 30), еще один гол на счету Семена Крашенинникова (31). Победу хозяевам принес Григорий Мищенко, отличившийся на 4-й минуте овертайма.

Результаты других матчей дня:

«Ценг Тоу» (Китай) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1,

«Хэйлунцзян» (Китай) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:3,

«Горняк» (Учалы) — «Южный Урал» (Орск) — 1:2,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Барс» (Казань) — 3:2,

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Челмет» (Челябинск) — 3:1,

«Дизель» (Пенза) — «Химик» (Воскресенск) — 1:0.

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