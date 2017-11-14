На Урале сыграли в благотворительный хоккей в валенках
На лед вышли игроки екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и футбольного клуба «Урал». Встреча, которая проходила в два тайма, завершилась победой хоккеистов со счетом 6:3, сообщает
На лед вышли игроки екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и футбольного клуба «Урал». Встреча, которая проходила в два тайма, завершилась победой хоккеистов со счетом 6:3, сообщает
Большинство футболистов впервые в жизни взяли в руки клюшки, но быстро освоились в новом для себя виде спорта. Хоккеистам было проще, так как они часто играют в футбол на тренировках, однако забить гол в хоккейные ворота, да еще и в валенках, оказалось не
В стартовые минуты «шмели» привыкали к площадке и пропустили три гола. Однако не забывали про атаки. Вскоре одна из них привела к тому, что мяч оказался в воротах хозяев площадки! Первый хоккейный гол в истории футбольного клуба забил Алексей Евсеев.
До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах «Урала». Первый период закончился за счетом 1:5.
В перерыве хоккеисты и футболисты убрали клюшки и достали футбольные мячи. С начала второго тайма «шмели» принялись штурмовать ворота соперника. Опасные удары наносили Алексей Евсеев и Александр Тарханов. А затем арбитр за одну минуту в ворота обеих команд назначил штрафные удары. Но такими возможностями они не воспользовались. Впрочем, вскоре «Автомобилист» вновь нарушил правила. В этот раз по пустым воротам не промахнулся Эдгар Манучарян — 2:5.
В середине тайма мяч вновь оказался в воротах «Автомобилиста» — 3:5! Дубль оформил Алексей Евсеев. А в конце поединка снова отличились хоккеисты.
— Коллектив ФК «Урал» и ХК «Автомобилиста» выражает благодарность всем болельщикам, пришедшим на игру! Все вырученные средства будут направлены на поддержку
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