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13:49 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале сыграли в благотворительный хоккей в валенках

На лед вышли игроки екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» и футбольного клуба «Урал». Встреча, которая проходила в два тайма, завершилась победой хоккеистов со счетом 6:3, сообщает пресс-служба ФК «Урал». Первый тайм играли в валенках в хоккей с мячом, второй — в футбол.

Источник: РИА "Новости"

Большинство футболистов впервые в жизни взяли в руки клюшки, но быстро освоились в новом для себя виде спорта. Хоккеистам было проще, так как они часто играют в футбол на тренировках, однако забить гол в хоккейные ворота, да еще и в валенках, оказалось не так-то просто.

В стартовые минуты «шмели» привыкали к площадке и пропустили три гола. Однако не забывали про атаки. Вскоре одна из них привела к тому, что мяч оказался в воротах хозяев площадки! Первый хоккейный гол в истории футбольного клуба забил Алексей Евсеев.

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До перерыва мяч еще дважды побывал в воротах «Урала». Первый период закончился за счетом 1:5.

В перерыве хоккеисты и футболисты убрали клюшки и достали футбольные мячи. С начала второго тайма «шмели» принялись штурмовать ворота соперника. Опасные удары наносили Алексей Евсеев и Александр Тарханов. А затем арбитр за одну минуту в ворота обеих команд назначил штрафные удары. Но такими возможностями они не воспользовались. Впрочем, вскоре «Автомобилист» вновь нарушил правила. В этот раз по пустым воротам не промахнулся Эдгар Манучарян — 2:5.

В середине тайма мяч вновь оказался в воротах «Автомобилиста» — 3:5! Дубль оформил Алексей Евсеев. А в конце поединка снова отличились хоккеисты.

Источник: РИА "Новости"

— Коллектив ФК «Урал» и ХК «Автомобилиста» выражает благодарность всем болельщикам, пришедшим на игру! Все вырученные средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», — сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В школе-интернате «Эверест» обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также с отклонениями в умственном развитии. Недавно игроки «Автомобилиста» и «Урала» ходили в гости к ребятам, посмотрели, как они живут и учатся.

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