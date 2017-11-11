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Хоккеисты «СКА-Невы» победили «Рубин» в гостевом матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 11 ноя —
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МОСКВА, 11 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Тюмени, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Андрей Чуркин (12-я минута), Павел Кукштель (35) и Иван Володин (54), у хозяев на 22-й отличился Денис Давыдов.
В другом матче дня курганское «Зауралье» дома взяло верх над