Хоккеисты «СКА-Невы» победили «Рубин» в гостевом матче чемпионата ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в Тюмени, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Андрей Чуркин (12-я минута), Павел Кукштель (35) и Иван Володин (54), у хозяев на 22-й отличился Денис Давыдов.