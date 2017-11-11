Селянне, Кария, Андрейчук и Рекки получили перстни членов Зала хоккейной славы
Хоккеисты Теэму Селянне, Пол Кария, Дэйв Андрейчук, Марк Рекки получили перстни членов Зала хоккейной славы.
Хоккеисты Теэму Селянне, Пол Кария, Дэйв Андрейчук, Марк Рекки получили перстни членов Зала хоккейной славы.
46-летний Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он является обладателем кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс», рекорда НХЛ по количеству заброшенных шайб среди новичков (76 шайб, 1992/93), четырёхкратным призёром Олимпийских игр (1998, 2006, 2010, 2014). В НХЛ Селянне провёл 1451 матч и набрал 1457 (684+773) очков.
42-летний Кария завершил карьеру в 2011 году. В составе сборной Канады он выиграл золото Олимпиады-2002, а также серебро на Играх 1994 года. В НХЛ провёл 15 сезонов, набрав 989 (402+587) очков в 989 матчах.
53-летний Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, он провёл в НХЛ 23 сезона и завоевал кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2004 году. На его счету 1338 (640+698) очков в 1639 матчах.
49-летний Рекки за 22 сезона в НХЛ трижды становился обладателем кубка Стэнли — с «Питтсбург Пингвинз» (1991), «Каролиной Харрикейнз» (2006) и «Бостон Брюинз» (2011). В качестве тренера по развитию «Питтсбурга» выиграл кубок ещё дважды — в 2016 и 2017 годах. На его счету 1533 (577+956) очка в 1652 матчах.