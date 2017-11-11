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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Селянне, Кария, Андрейчук и Рекки получили перстни членов Зала хоккейной славы

Хоккеисты Теэму Селянне, Пол Кария, Дэйв Андрейчук, Марк Рекки получили перстни членов Зала хоккейной славы.

Источник: РИА "Новости"

46-летний Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он является обладателем кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс», рекорда НХЛ по количеству заброшенных шайб среди новичков (76 шайб, 1992/93), четырёхкратным призёром Олимпийских игр (1998, 2006, 2010, 2014). В НХЛ Селянне провёл 1451 матч и набрал 1457 (684+773) очков.

42-летний Кария завершил карьеру в 2011 году. В составе сборной Канады он выиграл золото Олимпиады-2002, а также серебро на Играх 1994 года. В НХЛ провёл 15 сезонов, набрав 989 (402+587) очков в 989 матчах.

53-летний Андрейчук завершил карьеру в 2006 году, он провёл в НХЛ 23 сезона и завоевал кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2004 году. На его счету 1338 (640+698) очков в 1639 матчах.

49-летний Рекки за 22 сезона в НХЛ трижды становился обладателем кубка Стэнли — с «Питтсбург Пингвинз» (1991), «Каролиной Харрикейнз» (2006) и «Бостон Брюинз» (2011). В качестве тренера по развитию «Питтсбурга» выиграл кубок ещё дважды — в 2016 и 2017 годах. На его счету 1533 (577+956) очка в 1652 матчах.

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