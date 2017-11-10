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19:04 (мск), источник: Р-Спорт

Новокузнецкий «Металлург» разгромил ЦСК ВВС в домашнем матче ВХЛ

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» одержал победу над самарским клубом ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в пятницу в Новокузнецке, завершилась со счетом 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) в пользу «Металлурга». Шайбы забросили Кирилл Щукин (2-я минута), Евгений Каницкий (37), Артем Чернов (41), Александр Локтев (43), Сергей Коростин (46), Данил Романцев (53) и Егор Мажуга (54).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Ермак» (Ангарск) — «Барс» (Казань) — 3:2 (после овертайма),

«Ценг Тоу» (Китай) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:3,

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:2.

Металлург Нк
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