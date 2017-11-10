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Новокузнецкий «Металлург» разгромил ЦСК ВВС в домашнем матче ВХЛ
МОСКВА, 10 ноя —
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МОСКВА, 10 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Новокузнецке, завершилась со счетом 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) в пользу «Металлурга». Шайбы забросили Кирилл Щукин (2-я минута), Евгений Каницкий (37), Артем Чернов (41), Александр Локтев (43), Сергей Коростин (46), Данил Романцев (53) и Егор Мажуга (54).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Ермак» (Ангарск) — «Барс» (Казань) — 3:2 (после овертайма),
«Ценг Тоу» (Китай) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:3,
«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:2.