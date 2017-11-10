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12:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии

Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2−1.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная OHL — Сборная России (U-20) — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Рэддиш — 1 (буллит), 0:36 — 1:0. Саморуков — 1 (Курашов, Рассейкин), 7:31 — 1:1. Манукян — 1 (бол., Липанов, Макеев), 16:24 — 1:2. Манукян — 1 (бол., Пу, Типпетт), 27:59 — 2:2. Манукян — 2 (Соколов, Липанов), 29:43 — 2:3. Полодян — 1 (Веряев), 36:15 — 2:4. Полодян — 2 (п.в.), 59:08 — 2:5. Вратари: Уэллс — Мельничук. Броски: 37−18. 10 ноября. Оуэн-Саунд. Harry Lumley Bayshore Community Centre.

КАНАДЦЫ

Ключевое впечатление от матча — практически полная беспомощность сборной лиги Онтарио в третьем периоде, когда было нужно любым способом пытаться сравнивать счет. Не в большинстве и при появлении шестого полевого — тогда у ворот Алексея Мельничука было тревожно, а в равных составах — при игре «пять на пять» все многочисленные канадские позиционки были бесполезны. От сборной WHL «онтарийцы» отличаются разве что чуть более посредственной защитой, но что одни, что другие хорошо характеризуют будущую команду на МЧМ: высокий средний уровень, но ярких суперзвезд мучительно не хватает. Главным фаворитом в Баффало канадцам не быть.

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ИГРА

Если в прошлом матче россияне даже перебросали WHL, то на этот раз все сложилось более привычно для сборных Брагина. 18−37 по попаданиям в створ и счет 5:2, включая пару наших шайб в быстрых атаках — что-то подобное в исполнении его команд мы видели неоднократно. Ключевое изменение по сравнению с прошлыми встречами: в первой игре у России было ноль нормальных троек атаки, во второй — одна, сегодня — как минимум две. Брагин грамотно убрал от связки Михаила Мальцева и Андрея Алтыбармакяна «силовика» Цыплакова, поставив к ним самого эффектного форварда сборной Алексея Полодяна, а маленький (170 см), но сверхтехничный Артем Манукян дождался хороших партнеров в лице форвардов из OHL — Алексея Липанова и Дмитрия Соколова. Объективное «забивать некому» после ужасных 0:7 во вторник ушло в прошлое.

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ВРАТАРЬ

Борьба за место первого номера на МЧМ разворачивается с утроенной силой. На Суперсерию в таком статусе ехал Владислав Сухачев, но челябинский голкипер попал под раздачу в первой игре. Здорово проявил себя во второй встрече Михаил Бердин, который уже вернулся в расположение своего клуба «Су-Фолс» из USHL, а теперь героем стал Мельничук. И совершенно не очевидно, кто выйдет на четвертый матч серии во вторник.

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ЗАЩИТНИК

После двух матчей с Западной лигой было впору вновь посетовать на низкий уровень российских защитников, и что самое обидное, на то, что ожидания от игроков обороны из WHL — Александра Алексеева и Артема Минулина — не оправдались. Оба отметились отдельными яркими моментами — хитами, проходами — но на место в составе на МЧМ могут рассчитывать только исходя из принципа «конкуренты еще хуже». А вот защитник «Гельфа» Дмитрий Саморуков сделал серьезную заявку на поездку в Баффало: в его активе и гол, и неплохая игра на синей линии в большинстве, и множество техничных и умных действий в равных составах.

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— ЯН

Если в прошлом матче хвалили Алтыбармакяна, то на этот раз шоу устроили два других хоккеиста сборной с армянскими фамилиями. Манукян выступил как отличный завершитель (проход Липанова и передачу Соколова во время двух голов Артема тоже стоит отметить), а Полодян исполнил номер, по ходу которого два канадских защитника оказались в роли статистов. С учетом травм Артура Каюмова и Андрея Свечникова все трое -янов имеют очень неплохие шансы занять места на флангах атаки через полтора месяца в Баффало.

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