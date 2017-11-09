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21:15 (мск), источник: Р-Спорт

Тюменский «Рубин» обыграл «Рязань» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Тюменский «Рубин» на своем льду обыграл «Рязань» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Тюмени, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Кирилл Меляков (23-я минута), Антон Угольников (40), Александр Федотов (41) и Сергей Купцов (49). У гостей шайбы забросили Михаил Милехин (10) и Владимир Карпов (46).

Результаты других матчей дня:

«Зауралье» (Курган) — «Буран» (Воронеж) — 4:2,

«Сарыарка» (Караганда) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4.

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