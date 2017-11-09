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Тюменский «Рубин» обыграл «Рязань» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Тюмени, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Кирилл Меляков (23-я минута), Антон Угольников (40), Александр Федотов (41) и Сергей Купцов (49). У гостей шайбы забросили Михаил Милехин (10) и Владимир Карпов (46).
Результаты других матчей дня:
«Зауралье» (Курган) — «Буран» (Воронеж) — 4:2,
«Сарыарка» (Караганда) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3,
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:4.