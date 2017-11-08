«Южный Урал» разгромил «Спутник» в матче ВХЛ
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 8:3 (1:1, 3:1, 4:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Назир Гичибеков (32-я и 43-я минуты), также отличились Максим Кицын (14), Олег Марзоев (21), Денис Скатов (22), Роман Музычко (44), Илья Иванов (49) и Артем Чистяков (57). У хозяев шайбы забросили Евгений Щанкин (5), Яков Ищенко (24) и Михаил Юзеев (55).
Результаты других матчей дня:
«Челмет» (Челябинск) — «Горняк» (Учалы) — 6:4,
«Сокол» (Красноярск) — «Барс» (Казань) — 3:0,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Дизель» (Пенза) — 2:5,
«Ермак» (Ангарск) — ЦСК ВВС (Самара) — 5:2,
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:4,
«Ценг Тоу» (Китай) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1.