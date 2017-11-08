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09:49 (мск), источник: Советский спорт

Курс на Аугсбург. Олимпийская сборная России готовится покорить Германию

Пока все внимание журналистов и болельщиков приковано к основной сборной России, ближайший резерв тоже готовится вступить в бой.

Источник: РИА "Новости"

В «сборочном цеху Красной машины» в Новогорске, где к тренировкам приступили сборные России по хоккею, было многолюдно. Национальная команда готовится к Кубку «Карьяла», а олимпийская — к Кубку Германии.

Олимпийскую сборную России принято считать второй. Своеобразным фарм-клубом национальной сборной, где собираются кандидаты, всегда готовые заменить тех, кто попал в основной состав.

— Мы ждали вас в первой команде! — заявили журналисты появившемуся перед тренировкой в микст-зоне Максиму Шалунову.

— Ждали? — без удивления переспросил Шалунов, который, вероятно, и сам надеялся, что их армейскую тройку с Шалуновым и Капризовым опробуют на международном уровне.

— По этому поводу вопросы не ко мне. Мы всё равно находимся здесь в Новогорске в одной атмосфере с национальной сборной. И если не сейчас, то возможно на следующий этап Евротура в составе первой сборной поедут другие хоккеисты, — закончил Максим, выражая тем самым надежду попасть в основной состав.

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Конечно, многим хотелось попробовать свои силы не только в олимпийской команде. Но есть в Новогорске и те, кто совсем не пресытился играми за сборную с какой бы приставкой она не была.

Дмитрий Кагарлицкий, капитан череповецкой «Северстали», который тащит свою команду вперёд, прибыл в расположение сборной в отличном духе. Накануне его клуб закончил выезд со стопроцентным результатом и занял 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

— Свитер Шипачёва приносит нам удачу, — отшучивался Дмитрий. — Какая роль будет у меня в сборной — решит тренер. Но если нужно будет стать лидером и вести за собой, я готов.

В первый день сборов у олимпийской сборной был только тренажерный зал. Лёд был занят национальной командой, да и многие накануне играли матчи. Поэтому решили немного сбавить нагрузку.

Под конец тренировки в зал вошли маленькие гости. Их напутствие сборной перед важными соревнованиями уже стало доброй традицией. Они стояли с родителями в стороне, немного стесняясь. Инициативу взял на себя Илья Каблуков, быстро скомандовав партнерам собраться вместе и подойти к малышам. Может уже вырисовывается если капитан команды? Хоккеисты начали здороваться и дарить детям футболки «Красная машина». Отец одного из мальчиков рассказал, что они уже бывали на дне открытых дверей и раньше, а после знакомства с хоккеем его сын сам встал на коньки. Он показал Михаилу Науменкову и Николаю Прохоркину видео с первыми успехами юного хоккеиста и поблагодарил за вдохновение.

— Когда я играл в Красноярске, нас знакомили с детьми с ограниченными способностями, — рассказывает Илья Михеев, нападающий олимпийской сборной России и омского «Авангарда», — мы играли с ними в хоккей. Сегодня к нам пришли «солнечные» дети. И несмотря на то, что они ещё маленькие, находясь рядом с ними, ощущаешь их силу, волю и характер.

Эти же три компонента необходимо будет показать игрокам олимпийской сборной на Кубке Германии. Наблюдать за ними в тренерский штаб Олега Браташа из национальной сборной командирован Илья Воробьев. Он и станет своеобразным проводником и сможет в будущем подсказать Олегу Знарку, кто из «олимпийцев» придётся ко двору и в основной команде.

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