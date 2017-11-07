Льюис: Для молодых игроков вызов в сборную — шанс проявить себя

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Перед отправкой во французский Сержи, где состоится турнир, тренерский штаб, в который также входят Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин, назвал имена игроков, которые примут участие в матчах. Состав достаточно экспериментальный, в нем много молодых игроков.

В списке достаточно много молодых игроков. Наиболее опытный Джефф Платт, которому необходима игровая практика.

«Цель ноябрьского сбора традиционна: это возможность пригласить в национальную команду молодых игроков, дать им почувствовать саму атмосферу главной команды, увидеть, как строится тренировочный и игровой процесс, какие требования предъявляются. Хоккеисты внутреннего чемпионата составляют основу команды, которая сыграет во Франции. Двое ребят из молодежной команды до 20 лет — габаритные игроки, с хорошим движением и отличным видением площадки», — сказал главный тренер.