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16:49 (мск), источник: БЕЛТА

Льюис: Для молодых игроков вызов в сборную — шанс проявить себя

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для молодых игроков вызов в национальную сборную Беларуси по хоккею — отличный шанс проявить себя. Это отметил в беседе с журналистами главный тренер команды Дэйв Льюис перед отъездом на международный турнир во Францию, который пройдет с 9 по 11 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Перед отправкой во французский Сержи, где состоится турнир, тренерский штаб, в который также входят Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин, назвал имена игроков, которые примут участие в матчах. Состав достаточно экспериментальный, в нем много молодых игроков.

В списке достаточно много молодых игроков. Наиболее опытный Джефф Платт, которому необходима игровая практика.

«Цель ноябрьского сбора традиционна: это возможность пригласить в национальную команду молодых игроков, дать им почувствовать саму атмосферу главной команды, увидеть, как строится тренировочный и игровой процесс, какие требования предъявляются. Хоккеисты внутреннего чемпионата составляют основу команды, которая сыграет во Франции. Двое ребят из молодежной команды до 20 лет — габаритные игроки, с хорошим движением и отличным видением площадки», — сказал главный тренер.

Сборная Беларуси по хоккею на первом международном турнире в новом сезоне сыграет во Франции три матча — с командами Франции (9 ноября, 18.30), Латвии (10 ноября, 22.00) и Словении (11 ноября, 22.00).

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