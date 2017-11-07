0:7 от команды имени Флери. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада.
На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада.
Городок Мус Джо в провинции Саскачеван главному тренера российской молодежки Валерию Брагину знаком. Там его команда после золотого триумфа в Баффало-2011 одержала победу 7:5.
Идол базирующейся в Мусс Джо команды с громкоговорящим названием «Уориорз» — Тео Флёри, легенда «Калгари», обладатель Кубка Стэнли-1989. Он и МЧМ выиграл в Москве. Кстати, на решающем матче СССР — Канада автор этих строк имел честь побывать. Играли 1 января 1988 года. Могильный, Фёдоров, Витолиньш и Ко уступили 2:3.
Главный тренер «воинов» Тим Хантер — один из трех капитанов «Калгари», единственный раз в истории завоевавшего Кубок Стэнли. Жесткий защитник, киллер штрафного времени. В сентябре 1989-го вместе в Флёри приезжал в СССР на серию матчей с нашими командами.
Да бог с этим Хантером. Если бы наши парни реализовали в первом периоде хотя бы один из трех выходов к воротам хозяев, финальный счет не был бы столь удручающим. Кара, Манукян, Цыплаков (внук прославленного форварда «Локомотива» и сборной СССР Виктора Цыплакова) должны корить за расточительность только самих себя. Блестяще действовал канадский вратарь Харт, засветившийся на прошлом МЧМ.
Увы, хозяева в стартовой 20-минутке размочили нашего воротчика Сухачёва, наказав за удаление ярославца Иванова. Того самого, которого недавно расколол капитан ЦСКА Андронов.
Как же разительно изменилась картина во втором периоде! Хочется постелить соломку — мол, наши не акклиматизировались после утомительной 30-часовой дороги к месту событий, смены часовых поясов. Второй период — 20-минутка сущего кошмара. Четыре шайбы побывали в воротах Сухачёва, россияне же моментов почти не создавали. Причем «западники» забивали на удивление легко.
Еще две шайбы залетели в сетку Мельничука, вышедшего с лавки. 0:7! Канадцы, доки в статистике и хоккейной истории, тут же напомнили, что подобного разгрома наша молодежка не знала 11 лет. В 2006-м она оказалась на щите всё той же сборной Запада — 1:8.
Завтра новый матч, Брагин наверняка бросит под канадцев «американского» вратаря Бердина, имеющего хорошую прессу за океаном. Хочется кричать «караул», да язык не поворачивается. Недаром наш тренер в Новогорске напомнил, что этим его парням не хватает международного и в первую очередь канадского опыта. По известным причинам.
— Не забили свои моменты в первом периоде, когда четыре раза выходили «один в ноль», а потом пошли ошибки в обороне, — грустно констатировал после разгрома Брагин. — Семь голов — это очень много. Будем исправляться.