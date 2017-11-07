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12:21 (мск), источник: Советский спорт

0:7 от команды имени Флери. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома

На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада.

Источник: РИА "Новости"

Городок Мус Джо в провинции Саскачеван главному тренера российской молодежки Валерию Брагину знаком. Там его команда после золотого триумфа в Баффало-2011 одержала победу 7:5.

Идол базирующейся в Мусс Джо команды с громкоговорящим названием «Уориорз» — Тео Флёри, легенда «Калгари», обладатель Кубка Стэнли-1989. Он и МЧМ выиграл в Москве. Кстати, на решающем матче СССР — Канада автор этих строк имел честь побывать. Играли 1 января 1988 года. Могильный, Фёдоров, Витолиньш и Ко уступили 2:3.

Главный тренер «воинов» Тим Хантер — один из трех капитанов «Калгари», единственный раз в истории завоевавшего Кубок Стэнли. Жесткий защитник, киллер штрафного времени. В сентябре 1989-го вместе в Флёри приезжал в СССР на серию матчей с нашими командами.

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Да бог с этим Хантером. Если бы наши парни реализовали в первом периоде хотя бы один из трех выходов к воротам хозяев, финальный счет не был бы столь удручающим. Кара, Манукян, Цыплаков (внук прославленного форварда «Локомотива» и сборной СССР Виктора Цыплакова) должны корить за расточительность только самих себя. Блестяще действовал канадский вратарь Харт, засветившийся на прошлом МЧМ.

Увы, хозяева в стартовой 20-минутке размочили нашего воротчика Сухачёва, наказав за удаление ярославца Иванова. Того самого, которого недавно расколол капитан ЦСКА Андронов.

Как же разительно изменилась картина во втором периоде! Хочется постелить соломку — мол, наши не акклиматизировались после утомительной 30-часовой дороги к месту событий, смены часовых поясов. Второй период — 20-минутка сущего кошмара. Четыре шайбы побывали в воротах Сухачёва, россияне же моментов почти не создавали. Причем «западники» забивали на удивление легко.

Еще две шайбы залетели в сетку Мельничука, вышедшего с лавки. 0:7! Канадцы, доки в статистике и хоккейной истории, тут же напомнили, что подобного разгрома наша молодежка не знала 11 лет. В 2006-м она оказалась на щите всё той же сборной Запада — 1:8.

Завтра новый матч, Брагин наверняка бросит под канадцев «американского» вратаря Бердина, имеющего хорошую прессу за океаном. Хочется кричать «караул», да язык не поворачивается. Недаром наш тренер в Новогорске напомнил, что этим его парням не хватает международного и в первую очередь канадского опыта. По известным причинам.

— Не забили свои моменты в первом периоде, когда четыре раза выходили «один в ноль», а потом пошли ошибки в обороне, — грустно констатировал после разгрома Брагин. — Семь голов — это очень много. Будем исправляться.

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