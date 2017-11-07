Определился состав сборной Беларуси на турнир во Франции
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом на турнир, который с 9 по 11 ноября пройдет во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею определился с составом на турнир, который с 9 по 11 ноября пройдет во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В списке достаточно много молодых игроков. Наиболее опытный Джефф Платт, которому необходима игровая практика.
Вратари — Михаил Карнаухов («Динамо-Минск»), Максим Малютин («Шахтер-Солигорск»);.
защитники — Роман Дюков, Никита Устиненко (оба — «Динамо-Минск»), Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар», Пекин), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин («Беларусь-20»), Кирилл Сачивко («Гомель», экстралига), Михаил Хоромандо («Неман»);.
нападающие — Евгений Астанков («Шахтер-Солигорск»), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба — «Динамо-Молодечно»), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все — «Динамо-Минск»), Джефф Платт (ЦСКА), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все — «Неман»), Илья Литвинов («Беларусь-20»).
Наставник национальной команды Дэйв Льюис отметил, что задачи на матчи в ноябре традиционны: просмотр молодых игроков. Североамериканскому специалисту помогают опытные тренеры Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин.
Сборная Беларуси по хоккею во Франции в городе Сержи сыграет три матча — со сборными Франции (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Словении (11 ноября).