Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
В полиции рассказали о мотивах стрелка из Техаса
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Слован
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз5
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзБ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзОТ3
Аризона Койотс2
Все события
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
12:18 (мск), источник: Советский спорт

Майоров: Олимпиада без России вызовет страшный скандал в мировом хоккее

Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров — о составе сборной России на Кубке Карьяла и наших олимпийских перспективах.

Источник: AP 2017

До сих пор неясно — разрешит ли МОК выступать сборной России на ОИ-2018. Это решится только в декабре. И если события начнут разворачиваться по самому неприятному для нас сценарию, то КХЛ наверняка предпримет ответные ходы. Например, отменит паузу в чемпионате и не отпустит своих игроков на Игры.

— Но не попадет ли наша лига под санкции ИИХФ, если решится на такой демарш?
— Разумеется, мы сразу нарвемся на санкции, — отвечает Борис Майоров. — Согласно правилам ИИХФ игроки, вызванные в сборные, должны явиться в расположение национальной команды за 72 часа до начала матча, если это контрольные встречи. И за семь дней до начала турнира перед чемпионатом мира.

Если КХЛ не отпустит иностранных игроков на Олимпиаду, это станет прямым нарушением регламента ИИХФ. И я не думаю, что мы сможем удержать хоккеистов. Ведь ИИХФ может их в ответ дисквалифицировать.

Читайте также
Команда, которая точно не поедет на Олимпиаду. Лучший состав сборной России

— Отменить паузу по ходу сезона — тоже хлопотное дело.— Я вообще не понимаю, как можно отменять запланированную паузу в чемпионате? А где мы будем играть? Ведь у ледовых дворцов наверняка уже запланированы на февраль нехоккейные мероприятия.

Но, если честно, я не верю, что Олимпийский турнир пройдет без сборной России. Это будет крупнейший международный скандал.

— На Кубок Карьяла главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал опытного Сергея Мозякина. Но оставил за бортиком двух других ветеранов — Илью Ковальчука и Андрея Маркова. В чем разница между ними?
— Честно говоря, я тоже удивился не увидев в составе Ковальчука, который в отличие от Мозякина давно не появлялся в составе сборной. Но сейчас Илья еще и небольшую травму получил. Так что в любом случае ему турнир лучше пропустить. Надеюсь, он сыграет на Кубке Первого канала, который станет генеральной репетицией перед Олимпиадой.

Что касается Маркова, я понимаю сомнения Знарка. Все же Андрей — возрастной игрок. Его главный козырь — результативная игра в большинстве. Но при этом Марков никогда не был быстрым игроком. А в 38 лет скорость не возрастает.

— На днях «Магнитка» рассталась с Ильей Воробьевым, дважды выводившим ее в финал, а ныне работающим еще и в штабе сборной России. Не поспешили в уральском клубе свалить все беды на главного тренера?
— «Металлург» в этом сезоне выступает неудачно. Ну, а раз так, руководству клуба поневоле надо что-то делать. Первым делом тут напрашивается смена тренера. Это далеко не всегда логичная, но общепринятая мера.

В защиту Воробьева можно сказать, что «Магнитка» понесла очень серьезные потери, восполнить которые в наши дни просто невозможно. Слишком велик дефицит классных игроков в КХЛ. Но все же состав «Металлурга» не настолько слаб, чтоб дома проигрывать «Ладе». Воробьев в последнее время на пресс-конференциях тоже начал сетовать на нехватку звезд в составе по сравнению с прошлым сезоном. Напрасно! Дело тренера — работать с тем составом, который под руками и добиваться результата.

И потом вот взять ноябрьскую паузу. «Магнитке» надо в ней срочно налаживать игру. А Воробьев уезжает в сборную, ему не до этого. Этот факт тоже против него.

— Остановится ли «Магнитка» на Викторе Козлове?
— Думаю, что это будет зависеть от результата, которые команда при новом тренере покажет. Но то, что он в паузе будет работать с командой — плюс для уральцев.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Верни два миллиона, Шипачев!" - как клуб НХЛ будет мстить капризному русскому
"Не брат ты мне больше!" - как рассорились Федор и Александр Емельяненко
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Федерация бокса России аннулировала лицензию Дмитрия Чудинова
Спорт-Экспресс
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Что было в комнате каждого советского школьника Далеко не каждая советская семья могла позволить себе роскошь выделить ребенку отдельную комнату. Но уж свой уголок в доме был у всех школьников, и он наполнялся поистине бесценными сокровищами. Эти предметы берегли, ими гордились, и они не лежали без дела.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь