Майоров: Олимпиада без России вызовет страшный скандал в мировом хоккее

Источник: AP 2017

До сих пор неясно — разрешит ли МОК выступать сборной России на ОИ-2018. Это решится только в декабре. И если события начнут разворачиваться по самому неприятному для нас сценарию, то КХЛ наверняка предпримет ответные ходы. Например, отменит паузу в чемпионате и не отпустит своих игроков на Игры.

— Но не попадет ли наша лига под санкции ИИХФ, если решится на такой демарш?

— Разумеется, мы сразу нарвемся на санкции, — отвечает Борис Майоров. — Согласно правилам ИИХФ игроки, вызванные в сборные, должны явиться в расположение национальной команды за 72 часа до начала матча, если это контрольные встречи. И за семь дней до начала турнира перед чемпионатом мира.

Если КХЛ не отпустит иностранных игроков на Олимпиаду, это станет прямым нарушением регламента ИИХФ. И я не думаю, что мы сможем удержать хоккеистов. Ведь ИИХФ может их в ответ дисквалифицировать.

— Отменить паузу по ходу сезона — тоже хлопотное дело.— Я вообще не понимаю, как можно отменять запланированную паузу в чемпионате? А где мы будем играть? Ведь у ледовых дворцов наверняка уже запланированы на февраль нехоккейные мероприятия.

Но, если честно, я не верю, что Олимпийский турнир пройдет без сборной России. Это будет крупнейший международный скандал.

— На Кубок Карьяла главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал опытного Сергея Мозякина. Но оставил за бортиком двух других ветеранов — Илью Ковальчука и Андрея Маркова. В чем разница между ними?

— Честно говоря, я тоже удивился не увидев в составе Ковальчука, который в отличие от Мозякина давно не появлялся в составе сборной. Но сейчас Илья еще и небольшую травму получил. Так что в любом случае ему турнир лучше пропустить. Надеюсь, он сыграет на Кубке Первого канала, который станет генеральной репетицией перед Олимпиадой.

Что касается Маркова, я понимаю сомнения Знарка. Все же Андрей — возрастной игрок. Его главный козырь — результативная игра в большинстве. Но при этом Марков никогда не был быстрым игроком. А в 38 лет скорость не возрастает.

— На днях «Магнитка» рассталась с Ильей Воробьевым, дважды выводившим ее в финал, а ныне работающим еще и в штабе сборной России. Не поспешили в уральском клубе свалить все беды на главного тренера?

— «Металлург» в этом сезоне выступает неудачно. Ну, а раз так, руководству клуба поневоле надо что-то делать. Первым делом тут напрашивается смена тренера. Это далеко не всегда логичная, но общепринятая мера.

В защиту Воробьева можно сказать, что «Магнитка» понесла очень серьезные потери, восполнить которые в наши дни просто невозможно. Слишком велик дефицит классных игроков в КХЛ. Но все же состав «Металлурга» не настолько слаб, чтоб дома проигрывать «Ладе». Воробьев в последнее время на пресс-конференциях тоже начал сетовать на нехватку звезд в составе по сравнению с прошлым сезоном. Напрасно! Дело тренера — работать с тем составом, который под руками и добиваться результата.

И потом вот взять ноябрьскую паузу. «Магнитке» надо в ней срочно налаживать игру. А Воробьев уезжает в сборную, ему не до этого. Этот факт тоже против него.