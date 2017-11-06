Сенсанция в КХЛ: «Барыс» — лидер «Востока»

Источник: Спорт-Экспресс

Понятно, что к вечеру понедельника все изменится, но больше суток «Барыс» будет на первом месте в Восточной конференции. И забрался он туда за счет красивой и уверенной победы над ЦСКА, смутив всех, кто считал, что «Восток» значительно слабее «Запада». Клуб из Астаны уже давно не удивляет в этом сезоне, но этот успех был слишком впечатляющим. Евгений Корешков выставил на игру формально второго номера команды Сергея Кудрявцева, который в сезоне провел 8 неполных матчей, одержав лишь две победы. Но почему-то сбилась ведущая «олимпийская» пара защитников Алексей Марченко и Никита Нестеров, получив по «минус 3». Первое звено армейцев не справилось с ведущей пятеркой хозяев. Пока, наверное, именно Евгений Корешков — главное открытие среди тренеров в этом сезоне. У астанчан всегда была крутая первая пятерка и средний класс трех звеньев и защитников. Но только он сделал так, чтобы разрыв в мастерстве не бросался в глаза. Безусловно, когда у тебя такие люди, как Найджел Доус (23 процента реализованных бросков) и Линден Вей (42 очка в сезоне) работать легче. Очень хочется, чтобы «Барыс» не снижал темп. И сейчас-то возможный плей-офф в конференции непредсказуем, а с такими клубами вообще все становится запутано.

ПОДАРОК ДЛЯ КАМЕНЕВА.

Российский нападающий Владислав Каменев — один из самых умных игроков, которые покинули Россию и перебрались в Северную Америку. Останься он дома, то точно бы выступал в первом или втором звене «Металлурга», но ему очень хотелось пробиться в состав «Нэшвилла», однако он провел за них сего несколько матчей. Каменеву не повезло с командой. Нет, понятно, что ты должен делать то, что говорит тренер и выбираться из сложных положений, но все-таки у Питера Лавиолетта довольно специфические требования к форвардам, особенно к центральным нападающим, и Владиславу надо было перестраиваться полностью. Не получалось. Но обмен в «Колорадо», который был совершен прошлой ночью — подарок для хоккеиста. В «Эвеланш» он точно может закрепиться в основном состав и не возвращаться в автобусную лигу. Это огромный шанс для. И хочется, чтобы он воспользовался им. Давно пора.

ПОВТОРНЫЙ ОТКАЗ.

«Трактор» берет в команду Никиту Никитина, чьи скоростные качества вызывали бы подозрения в ветеранской лиге, приглашает Евгения Рясенского, от которого отказываются остальные клубы из-за известных проблем, но второй раз подряд выставляет на драфт отказов Константина Климонтова. Не скажу, что Климонтов прямо уж звезда, но это весьма крепкий игрок обороны, довольно жесткий. Плюс он местный воспитанник, что должно ему давать определенное преимущество перед остальными. И ладно бы он в этом году существенно сдал. Нет. Провел всего шесть матчей, показатель полезности — «минус 2″, а у Кирилла Кольцова, например» «минус 18». Особенно не проваливался, на льду чувствует ответственность перед командой и не рискует. Но ему не дают играть, а теперь он грани расторжения контракта. Все, что касается системы работы клуба из Челябинска, вызывает сомнения.

ВОЗМОЖНЫЙ БОЙКОТ.