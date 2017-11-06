Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур2
Сочи0
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзБ5
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс0
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Колорадо Эвеланш4
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией
Роналду стал рекордсменом «Реала» по ассистам за 25 лет
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Агутин и Варум поделились редкими семейными фото с отдыха
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
13:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сенсанция в КХЛ: «Барыс» — лидер «Востока»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Понятно, что к вечеру понедельника все изменится, но больше суток «Барыс» будет на первом месте в Восточной конференции. И забрался он туда за счет красивой и уверенной победы над ЦСКА, смутив всех, кто считал, что «Восток» значительно слабее «Запада». Клуб из Астаны уже давно не удивляет в этом сезоне, но этот успех был слишком впечатляющим. Евгений Корешков выставил на игру формально второго номера команды Сергея Кудрявцева, который в сезоне провел 8 неполных матчей, одержав лишь две победы. Но почему-то сбилась ведущая «олимпийская» пара защитников Алексей Марченко и Никита Нестеров, получив по «минус 3». Первое звено армейцев не справилось с ведущей пятеркой хозяев. Пока, наверное, именно Евгений Корешков — главное открытие среди тренеров в этом сезоне. У астанчан всегда была крутая первая пятерка и средний класс трех звеньев и защитников. Но только он сделал так, чтобы разрыв в мастерстве не бросался в глаза. Безусловно, когда у тебя такие люди, как Найджел Доус (23 процента реализованных бросков) и Линден Вей (42 очка в сезоне) работать легче. Очень хочется, чтобы «Барыс» не снижал темп. И сейчас-то возможный плей-офф в конференции непредсказуем, а с такими клубами вообще все становится запутано.

ПОДАРОК ДЛЯ КАМЕНЕВА.

Российский нападающий Владислав Каменев — один из самых умных игроков, которые покинули Россию и перебрались в Северную Америку. Останься он дома, то точно бы выступал в первом или втором звене «Металлурга», но ему очень хотелось пробиться в состав «Нэшвилла», однако он провел за них сего несколько матчей. Каменеву не повезло с командой. Нет, понятно, что ты должен делать то, что говорит тренер и выбираться из сложных положений, но все-таки у Питера Лавиолетта довольно специфические требования к форвардам, особенно к центральным нападающим, и Владиславу надо было перестраиваться полностью. Не получалось. Но обмен в «Колорадо», который был совершен прошлой ночью — подарок для хоккеиста. В «Эвеланш» он точно может закрепиться в основном состав и не возвращаться в автобусную лигу. Это огромный шанс для. И хочется, чтобы он воспользовался им. Давно пора.

ПОВТОРНЫЙ ОТКАЗ.

«Трактор» берет в команду Никиту Никитина, чьи скоростные качества вызывали бы подозрения в ветеранской лиге, приглашает Евгения Рясенского, от которого отказываются остальные клубы из-за известных проблем, но второй раз подряд выставляет на драфт отказов Константина Климонтова. Не скажу, что Климонтов прямо уж звезда, но это весьма крепкий игрок обороны, довольно жесткий. Плюс он местный воспитанник, что должно ему давать определенное преимущество перед остальными. И ладно бы он в этом году существенно сдал. Нет. Провел всего шесть матчей, показатель полезности — «минус 2″, а у Кирилла Кольцова, например» «минус 18». Особенно не проваливался, на льду чувствует ответственность перед командой и не рискует. Но ему не дают играть, а теперь он грани расторжения контракта. Все, что касается системы работы клуба из Челябинска, вызывает сомнения.

ВОЗМОЖНЫЙ БОЙКОТ.

В Европе на удивление спокойно отнеслись к тому, что КХЛ может проигнорировать Игры в Корее и не отпустить туда игроков. Шведская федерация хоккея дала понять, что никаких протестов подавать не будет, а просто пошлет на Олимпиаду ребят из внутреннего чемпионата, а также из тех, кто выступает в Швейцарии. Финны и чехи пока молчат, но, думаю, они тоже не будут ругаться. Собственно, какая разница, кто поедет на этот турнир. Если КХЛ откажется, то это будет уровень группового этапа Лиги чемпионов, а мы там за результатами-то не следим. Иностранцы, которые выступают в России, в небольшом шоке, но это у них пройдет. Никто не будет предпринимать попыток уехать ради того, чтобы сыграть в слабом турнире. Никакого оттока легионеров не будет, все опасения по этому поводу напрасны. У игроков контракты, причем приличные. Никто не захочет терять деньги. Наша-то лига может и дисквалифицировать такого игрока и вернуться потом не получится.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
"За 3 секунды вычислю того, кто сидит на стакане"
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией
Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией
Роналду стал рекордсменом «Реала» по ассистам за 25 лет
Экс-чемпион мира покинул пост главного тренера в китайском клубе
Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте
Швед против ЦСКА в русском «классико»: анонс матча
Спорт-Экспресс
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь