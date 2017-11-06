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10:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Защитник «Адмирала» сыграет против сборной России

Защитник владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Джонатан Блум вызван в сборную США, сообщает «Deita. ru».

Как рассказали в пресс-службе «Адмирала», Джонатан Блум примет участие в розыгрыше Кубка Германии. Турнир пройдет в немецком Аугсбурге с 10 по 12 ноября на арене Curt Frenzel Stadium. Кроме олимпийской сборной России в нем примут участие национальные команды Германии, Словакии и США. Матч Россия-США начнется 11 ноября в 21.30 по московскому времени (12 ноября в 4.30 по владивостокскому).

28-летний защитник играет за «Адмирал» с сентября 2015 года и зарекомендовал себя как умный, надежный игрок обороны, умеющий выбрать правильную позицию для прерывания передач соперников, и подключающийся в атаку, надежно закрывающий синюю линию.

Напомним, что нападающий «Адмирала» Роберт Саболич также вызван в национальную сборную Словении для участия в первом этапе Евровызова — Турнире четырёх наций, который пройдёт во французском Сержи (Иль-де-Франс) с 9 по 11 ноября. В турнире примут участие четыре сборные: Франции, Словении, Латвии и Белоруссии.

Дмитрий Санников.

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