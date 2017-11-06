Защитник «Адмирала» сыграет против сборной России
Защитник владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Джонатан Блум вызван в сборную США, сообщает «Deita. ru».
Защитник владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Джонатан Блум вызван в сборную США, сообщает «Deita. ru».
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28-летний защитник играет за «Адмирал» с сентября 2015 года и зарекомендовал себя как умный, надежный игрок обороны, умеющий выбрать правильную позицию для прерывания передач соперников, и подключающийся в атаку, надежно закрывающий синюю линию.
Напомним, что нападающий «Адмирала» Роберт Саболич также вызван в национальную сборную Словении для участия в первом этапе Евровызова — Турнире четырёх наций, который пройдёт во французском Сержи (Иль-де-Франс) с 9 по 11 ноября. В турнире примут участие четыре сборные: Франции, Словении, Латвии и Белоруссии.
Дмитрий Санников.