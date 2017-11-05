Рымарев принес победу «Торпедо», а «Сарыарка» уступила в матче ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду в основное время уступила «Рязани» — 1:3.

Единственную шайбу «Сарыарки» на 34-й минуте забросил Артур Сарваров. В составе «Рязань» отличились Владимир Карпов (17-я минута), Дмитрий Воробьев (23, в большинстве) и Александр Репьях (45).

Усть-каменогорское «Торпедо» на своем льду обыграла воронежский «Буран» в овертайме — 2:1.

На пятой минуте Руслан Ибатуллин вывел «Торпедо» вперед, но на 34-й Айрат Мурзин сравнял счет. В овертайме все решила шайба капитана хозяев Евгения Рымарева на 49-й секунде.

Следующие матчи казахстанские клубы вновь проведут на домашних площадках: 7 ноября «Торпедо» встретится с питерским «Динамо», а «Сарыарка» примет «СКА-Неву». Игра в Усть-Каменогорске начнется в 18:30 по астанинскому времнеи, а игра в Караганде стартует на полчаса позже.