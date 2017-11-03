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19:23 (мск), источник: Sports.kz

«Сарыарка» одолела «Буран» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с воронежским «Бураном».

В первом периоде счет открыли гости — Андрей Белозёров. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры карагандинец Артур Сарваров вывел игру в овертайм. Победу в матче, в серии буллитов, добыл Олег Ломако из «Сарыарки».

5 ноября в Караганде «Сарыарка» сыграет с «Рязанью».

«Сарыарка» — «Буран» 2:1 Б (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 16:31 Белозёров (Дьяченко, Горшков). В большинстве
1:1 — 51:59 Сарваров (Юксеев, Сиксна). В большинстве
2:1 — 65:00 Ломако. Буллит

Вратари: Костин — Гайдуллин
Штраф: 4:8 (2:2, 0:2, 2:2, 0:2).

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