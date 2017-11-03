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18:27 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» уступило «Рязани» в матче ВХЛ

В матче чемпионата ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» встречалось с «Рязанью».

В первом периоде рязанец Роман Дубинин открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбы Майка Далхёйсена и Александра Шина из «Торпедо» ответил Игорь Бондырев из Рязани. В третьем отрезке игры Игорь Бондырев оформил дубль и Александр Репьях поразил ворота хозяев, и шайбы Романа Бердникова не хватило для овертайма..

5 ноября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с воронежским «Бураном».

«Торпедо» — «Рязань» 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайбы:
0:1 — 16:10 Дубинин (Милёхин, Леснухин). В равенстве
1:1 — 30:48 Далхёйсен (Ибатуллин). В большинстве
1:2 — 32:42 Бондырев (Лебедев). В равенстве
2:2 — 34:24 Шин (Беляев). В равенстве
2:3 — 57:54 Бондырев (Лебедев). В равенстве
2:4 — 58:22 Репьях (Карпов). В равенстве в пустые ворота.
3:4 — 59:16 Бердников. В равенстве

Вратари: Смирягин — Черепенин
Штраф: 4:6 (0:0, 2:4, 2:2).

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