«Торпедо» уступило «Рязани» в матче ВХЛ

В первом периоде рязанец Роман Дубинин открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбы Майка Далхёйсена и Александра Шина из «Торпедо» ответил Игорь Бондырев из Рязани. В третьем отрезке игры Игорь Бондырев оформил дубль и Александр Репьях поразил ворота хозяев, и шайбы Романа Бердникова не хватило для овертайма..



5 ноября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с воронежским «Бураном».



«Торпедо» — «Рязань» 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)



Шайбы:

0:1 — 16:10 Дубинин (Милёхин, Леснухин). В равенстве

1:1 — 30:48 Далхёйсен (Ибатуллин). В большинстве

1:2 — 32:42 Бондырев (Лебедев). В равенстве

2:2 — 34:24 Шин (Беляев). В равенстве

2:3 — 57:54 Бондырев (Лебедев). В равенстве

2:4 — 58:22 Репьях (Карпов). В равенстве в пустые ворота.

3:4 — 59:16 Бердников. В равенстве



Вратари: Смирягин — Черепенин

Штраф: 4:6 (0:0, 2:4, 2:2).