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Санкт-петербургское «Динамо» крупно обыграло «Спутник» в матче ВХЛ
МОСКВА, 1 ноя —
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МОСКВА, 1 ноя —
Встреча, прошедшая в среду на льду «Динамо», завершилось со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Иван Яценко (15-я минута), Артур Чувиляев (37), Илья Назаревич (38), Роман Кудинов (39) и Николай Чебыкин (50).
Результаты других матчей:
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:3;.
«Звезда» (Чехов) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:4 (овертайм);.
«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (буллиты);.
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Челмет» (Челябинск) — 2:3.