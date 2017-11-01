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22:41 (мск), источник: Р-Спорт

Санкт-петербургское «Динамо» крупно обыграло «Спутник» в матче ВХЛ

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» обыграли «Спутник» (Нижний Тагил) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в среду на льду «Динамо», завершилось со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Иван Яценко (15-я минута), Артур Чувиляев (37), Илья Назаревич (38), Роман Кудинов (39) и Николай Чебыкин (50).

Результаты других матчей:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:3;.

«Звезда» (Чехов) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:4 (овертайм);.

«Химик» (Воскресенск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 (буллиты);.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Челмет» (Челябинск) — 2:3.

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