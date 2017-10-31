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22:29 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Рубина» обыграли ЦСК ВВС в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Рубина» (Тюмень) обыграли ЦСК ВВС (Самара) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник на льду самарцев, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Игорь Сафаралеев (20-я минута), Денис Давыдов (28, 42), Егор Кутугин (39) и Константин Белов (44). Сухой матч провел вратарь Денис Франскевич.

В другом матче дня «Барс» (Казань) на своем льду уступил «Зауралью» (Курган) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

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