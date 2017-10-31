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13:08 (мск), источник: Sports.kz

«Кулагер» уверенно обыграл «Алтай-Торпедо» в матче чемпионата РК

Во втором матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» уступил петропавловскому «Кулагеру».

«Алтай-Торпедо» — «Кулагер» 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

Шайбы:
1:0 — 16:49 Гусев (Хасенов, Лосев). В равенстве
1:1 — 23:04 Пашков (Нуриев, Волков). В равенстве
1:2 — 36:29 Нуриев. В равенстве
1:3 — 49:35 Волков (Пашков, Нуриев). В равенстве
1:4 — 55:31 Васильев (Луговской, Стасюк). В равенстве.

Вратари: Севидов — Трифонов.

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