Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Буффон назвал шокирующим матч против сборной России по футболу
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
31.10
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.10
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
31.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
31.10
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.10
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ1
ЦСКА2
Все события
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Комиссия МОК отсрочила вынесение решения по российским лыжникам
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином» в матче ЧР
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
23:15 (мск), источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» одержало 8-ю победу подряд в чемпионате ВХЛ, обыграв «Челмет»

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Динамо» из Санкт-Петербурга на своей арене нанесли поражение челябинскому «Челмету» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Дмитрий Молодцов (12-я минута), Константин Кузнецов (33) и Александр Шевченко (59).

«Динамо» одержало восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице. Следующую игру петербургская команда проведет дома 1 ноября против «Спутника» из Нижнего Тагила. «Челмет» в этот же день проведет выездной матч против «СКА-Невы» из Санкт-Петербурга.

Результаты других матчей дня:

«Торос» (Нефтекамск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1.

«Молот-Прикамье (Пермь) — «Ермак» (Ангарск) — 4:5,

«Ска-Нева» — «Спутник» — 3:1.

С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
«Авангард» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Комиссия МОК отсрочила вынесение решения по российским лыжникам
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином» в матче ЧР
Орлов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Локомотив»
Тимченко: Шипачев сделал выбор, мы не рассчитываем на него на ОИ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости

Путин открыл «Стену скорби»

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит — призывать к сведению счетов», — сказал президент
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь