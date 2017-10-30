Петербургское «Динамо» одержало 8-ю победу подряд в чемпионате ВХЛ, обыграв «Челмет»
МОСКВА, 30 окт —
МОСКВА, 30 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в
«Динамо» одержало восьмую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице. Следующую игру петербургская команда проведет дома 1 ноября против «Спутника» из Нижнего Тагила. «Челмет» в этот же день проведет выездной матч против «СКА-Невы» из
Результаты других матчей дня:
«Торос» (Нефтекамск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1.
«Молот-Прикамье (Пермь) — «Ермак» (Ангарск) — 4:5,
«Ска-Нева» — «Спутник» — 3:1.