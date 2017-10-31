Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Суд отказался отказался рассматривать иск родителей Фриске
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
ЦСКА сыграет с «Базелем» в матче Лиги чемпионов
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
09:19 (мск), источник: Советский спорт

Шипачев больше не игрок сборной России, как и Радулов. Не перегнуть бы палку…

Главные события российского хоккея и чемпионата КХЛ — в ежедневном обзоре обозревателя «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ.

«МЫ НЕ МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ШИПАЧЕВА В СБОРНОЙ».

Сегодня председатель Совета директоров КХЛ, член правления ФХР и президент СКА Геннадий Тимченко жестко высказался о будущем форварда Вадима Шипачева. Точнее, об отсутствии этого самого будущего в сборной России.

Читайте также
СМИ: Шипачев решил вернуться в Россию

— Вадим принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль, — заявил Тимченко в интервью «Р-спорту». — Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России.

Спору нет, Шипачев наломал дров, уходя и СКА. И я согласен, что сборную России он тоже подвел, уезжая из команды накануне Олимпиады. Мечтал об НХЛ? Нет вопросов! Но зачем, к примеру, было объявлять о своем контракте с «Вегасом» на старте чемпионата мира-2017? Когда даже агент уговаривал Вадима повременить, отложить это сообщение, но игрок настаивал — «нет, пусть знают!». Тимченко также рассказал, что долго уговаривал Шипачева задержаться в КХЛ еще на год. И не уговорил.

Поэтому теперь Вадим продолжает «ломать дрова» уже за океаном, где он окончательно пошел вразнос.

И можно, конечно, злорадно усмехнуться: «Ну что, получил чего хотел?». Но стоит ли?

Еще раз напомню одну простую, но, на мой взгляд, очень мудрую поговорку: «Сильный, значит, добрый».

Я вовсе не призываю КХЛ и ФХР нянчиться с Шипачевым. Жизнь сама обдирает звездный блеск с человека безжалостно, если он того заслуживает. Но и демонстративно отворачиваться от игрока, оказавшегося в трудной ситуации сборной России тоже не к лицу.

Жизнь вполне может повернуться так, что Шипачев вернется в Россию. Пусть СКА не хочет видеть его в своих рядах. Это понятно и объяснимо. Пусть он выступает в другом клубе за меньшую зарплату. Это урок. Но двери сборной не должны заранее захлопнутся перед игроком, который еще недавно становился в ней чемпионом.

Это неправильно. Потому что каждый хоккеист вправе доказать, что достоин выступать за национальную команду. Сейчас достоин. А все, что было раньше — не имеет значения.

Мы уже после какой-то нелепой ситуации изгнали из сборной Александра Радулова. Да, опять-таки за дело. Теперь по этому пути движется и Шипачев.

Но кто от этого выигрывает? Сборная? Игроки? Наш хоккей в целом? Лично я отвечу «нет» на все эти вопросы. Без колебаний. Призываю и людей, принимающих базовые решения в российском хоккее, не спешить с раздачей «черных меток» игрокам сборной России.

Читайте также
«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов

ОБЛОМ ДНЯ.

ОМСКОЕ ШОУ КАПРИЗОВА.

Вот ведь как бывает — 55 минут «Авангард» и ЦСКА набивали сухие мозоли бесплодно атакуя ворота друг друга.

И вот на 56-й минуте сибиряки наконец открыли счет в большинстве. Но не успели комментаторы матча закончить фразу о том, что шайба Кирилла Семенова может стать победной, как счет уже сравнялся. Через 28 секунд! А в овертайме москвичи вырвали победу — 2:1.

Оба гола армейцев организовал лидер их атак Кирилл Капризов. В первом случае он выиграл борьбу за воротами сразу у двух игроков «Авангарда» и выложил шайбу точно на клюшку, находящемуся на убойной позиции Максиму Шалунову.

В овертайме последовал еще один красивый и точный пас от Капризова, но уже находящемуся перед омскими воротами Сергею Шумакову.

Очень нервная, но еще более красивая победа! Вот зачем ЦСКА пять звеньев? Одной тройки Капризова в КХЛ вполне хватит, чтоб дойти, как минимум, до финала Западной Конференции.

— Никитин после пропущенной шайбы призвал нас играть до конца, — сказал Капризов после победы. — Мне повезло, удалось обыграть соперника, сделать передачу партнеру, мы сравняли счёт.

Читайте также
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с хоккеистом Григоренко

РАССТАВАНИЕ ДНЯ.

ГРИГОРЕНКО ПОКИНУЛ «МАГНИТКУ».

«Металлург» разорвал контракт с известным форвардом Игорем Григоренко по инициативе клуба. Напомним, что прошлый сезон нападающий провел с «Салавате». В мае подписал контракт с «Автомобилистом». Но в июле расторг и его, якобы, по семейным обстоятельствам.

Затем заключил договор с «Магниткой» и провел 19 матчей в составе уральской команды, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 6».

Отметим, что нынешним летом Григоренко перенес две операции и не успел, как следует, подготовиться к сезону. По словам вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина в уральском клубе форварда «пытались реанимировать». Но, судя по всему, не преуспели.

Читайте также
«Барыс» разгромил третью команду КХЛ

ЦИФРА ДНЯ.

КАРЛССОН ОТМЕТИЛ СОТУЮ ПОБЕДУ «СУХАРЕМ».

Финские болельщики вправе были ожидать от «Йокерита» реванша в Астане за недавнее поражение от «Барыса» в Хельсинки — 2:3 ОТ. Но вместо этого казахстанцы дома разделали гостей подчистую — 4:0.

С таким счетом главным героем матча стал, естественно, голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, отразивший 44 броска! Крупно победившие хозяева при этом всего 20 раз прицельно бросили по воротам «Йокерита». Ну, а Карлссон таким блестящим результатом отпраздновал свою сотую победу в КХЛ.

Среди голов отметим 25 шайбу лучшего снайпера КХЛ Найджела Доуса, который набирает очки уже в шести матчах кряду.

— «Барыс» — очень сильная и классная команда, — заявил после матча главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен. — Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, просто соперник эффективнее сыграл в атаке.

Читайте также
«Югра» победила «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

ФИАСКО ДНЯ.

«ВИТЯЗЬ» КРУПНО УСТУПИЛ «ЮГРЕ».

На самом деле счет 4:1 в пользу «Югры» — не по игре. Поскольку два гола ханты-мансийцы забили в пустые ворота, когда гости пытались спасти этот матч.

Однако результат, продолживший череду неудач «Витязя» — показательный. «Югра» благодаря этой победе ушла с последнего места в таблице Востока. А подмосковная команда пред сезоном котировалась, как твердый участник плей-офф…

Сейчас же команда Валерия Белова явно оказалась в психологической яме. Да и в таблице Запада до дна — рукой подать. Впочем, совсем недавно в таком же точно положении был и «Спартак». Но красно-белые нашли в себе силы и выправили ситуацию.

Читайте также
Нападающий «Йокерита» Толванен в пятый раз признан лучшим новичком недели в КХЛ

ЛАУРЕАТЫ ДНЯ.

БЕСПАЛОВ, МОЗИК, ФРЭТТИН И ТОЛВАНЕН — ЛУЧШИЕ ИГРОКИ НЕДЕЛИ В КХЛ.

Лига объявила имена лауреатов очередной игровой недели. Ими стали:

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов, в двух последних поединках не позволивший распечатать свои ворота.

Защитник «Витязя» Войтех Мозик, набравший в трех последних матчах 4 (2+2) очка при показателе полезности «плюс 3».

Нападающий «Барыса» Мэтью Фрэттин, забросивший в трех последних матчах четыре шайбы.

Лучшим новичком КХЛ признала 18-летного форварда «Йокерита» Эли Толванена — два гола в трех последних поединках.

Как видите, три из четырех номинаций заняли легионеры.

Дмитрий Пономаренко

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Стыд и позор! Что говорят в США о том, как засудили топового российского бойца Шлеменко
Сергей Харитонов: За Федора обидно. Александр – подлец, обиженная девочка
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Тарасенко стал первой звездой победного матча своего клуба в НХЛ
«Ахмат» и «Анжи» обменялись голами на 93-й и 96-й минутах в РФПЛ
Голы Кучерова и Наместникова принесли победу «Тампе»
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Спорт-Экспресс
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь