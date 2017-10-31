Шипачев больше не игрок сборной России, как и Радулов. Не перегнуть бы палку…
Главные события российского хоккея и чемпионата КХЛ — в ежедневном обзоре обозревателя «Советского спорта».
Главные события российского хоккея и чемпионата КХЛ — в ежедневном обзоре обозревателя «Советского спорта».
ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ.
«МЫ НЕ МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ШИПАЧЕВА В СБОРНОЙ».
Сегодня председатель Совета директоров КХЛ, член правления ФХР и президент СКА Геннадий Тимченко жестко высказался о будущем форварда Вадима Шипачева. Точнее, об отсутствии этого самого будущего в сборной России.
— Вадим принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль, — заявил Тимченко в интервью «Р-спорту». — Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России.
Спору нет, Шипачев наломал дров, уходя и СКА. И я согласен, что сборную России он тоже подвел, уезжая из команды накануне Олимпиады. Мечтал об НХЛ? Нет вопросов! Но зачем, к примеру, было объявлять о своем контракте с «Вегасом» на старте чемпионата мира-2017? Когда даже агент уговаривал Вадима повременить, отложить это сообщение, но игрок настаивал — «нет, пусть знают!». Тимченко также рассказал, что долго уговаривал Шипачева задержаться в КХЛ еще на год. И не уговорил.
Поэтому теперь Вадим продолжает «ломать дрова» уже за океаном, где он окончательно пошел вразнос.
И можно, конечно, злорадно усмехнуться: «Ну что, получил чего хотел?». Но стоит ли?
Еще раз напомню одну простую, но, на мой взгляд, очень мудрую поговорку: «Сильный, значит, добрый».
Я вовсе не призываю КХЛ и ФХР нянчиться с Шипачевым. Жизнь сама обдирает звездный блеск с человека безжалостно, если он того заслуживает. Но и демонстративно отворачиваться от игрока, оказавшегося в трудной ситуации сборной России тоже не к лицу.
Жизнь вполне может повернуться так, что Шипачев вернется в Россию. Пусть СКА не хочет видеть его в своих рядах. Это понятно и объяснимо. Пусть он выступает в другом клубе за меньшую зарплату. Это урок. Но двери сборной не должны заранее захлопнутся перед игроком, который еще недавно становился в ней чемпионом.
Это неправильно. Потому что каждый хоккеист вправе доказать, что достоин выступать за национальную команду. Сейчас достоин. А все, что было раньше — не имеет значения.
Мы уже после
Но кто от этого выигрывает? Сборная? Игроки? Наш хоккей в целом? Лично я отвечу «нет» на все эти вопросы. Без колебаний. Призываю и людей, принимающих базовые решения в российском хоккее, не спешить с раздачей «черных меток» игрокам сборной России.
ОБЛОМ ДНЯ.
ОМСКОЕ ШОУ КАПРИЗОВА.
Вот ведь как бывает — 55 минут «Авангард» и ЦСКА набивали сухие мозоли бесплодно атакуя ворота друг друга.
И вот на 56-й минуте сибиряки наконец открыли счет в большинстве. Но не успели комментаторы матча закончить фразу о том, что шайба Кирилла Семенова может стать победной, как счет уже сравнялся. Через 28 секунд! А в овертайме москвичи вырвали победу — 2:1.
Оба гола армейцев организовал лидер их атак Кирилл Капризов. В первом случае он выиграл борьбу за воротами сразу у двух игроков «Авангарда» и выложил шайбу точно на клюшку, находящемуся на убойной позиции Максиму Шалунову.
В овертайме последовал еще один красивый и точный пас от Капризова, но уже находящемуся перед омскими воротами Сергею Шумакову.
Очень нервная, но еще более красивая победа! Вот зачем ЦСКА пять звеньев? Одной тройки Капризова в КХЛ вполне хватит, чтоб дойти, как минимум, до финала Западной Конференции.
— Никитин после пропущенной шайбы призвал нас играть до конца, — сказал Капризов после победы. — Мне повезло, удалось обыграть соперника, сделать передачу партнеру, мы сравняли счёт.
РАССТАВАНИЕ ДНЯ.
ГРИГОРЕНКО ПОКИНУЛ «МАГНИТКУ».
«Металлург» разорвал контракт с известным форвардом Игорем Григоренко по инициативе клуба. Напомним, что прошлый сезон нападающий провел с «Салавате». В мае подписал контракт с «Автомобилистом». Но в июле расторг и его, якобы, по семейным обстоятельствам.
Затем заключил договор с «Магниткой» и провел 19 матчей в составе уральской команды, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 6».
Отметим, что нынешним летом Григоренко перенес две операции и не успел, как следует, подготовиться к сезону. По словам
ЦИФРА ДНЯ.
КАРЛССОН ОТМЕТИЛ СОТУЮ ПОБЕДУ «СУХАРЕМ».
Финские болельщики вправе были ожидать от «Йокерита» реванша в Астане за недавнее поражение от «Барыса» в Хельсинки — 2:3 ОТ. Но вместо этого казахстанцы дома разделали гостей подчистую — 4:0.
С таким счетом главным героем матча стал, естественно, голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, отразивший 44 броска! Крупно победившие хозяева при этом всего 20 раз прицельно бросили по воротам «Йокерита». Ну, а Карлссон таким блестящим результатом отпраздновал свою сотую победу в КХЛ.
Среди голов отметим 25 шайбу лучшего снайпера КХЛ Найджела Доуса, который набирает очки уже в шести матчах кряду.
— «Барыс» — очень сильная и классная команда, — заявил после матча главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен. — Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, просто соперник эффективнее сыграл в атаке.
ФИАСКО ДНЯ.
«ВИТЯЗЬ» КРУПНО УСТУПИЛ «ЮГРЕ».
На самом деле счет 4:1 в пользу «Югры» — не по игре. Поскольку два гола
Однако результат, продолживший череду неудач «Витязя» — показательный. «Югра» благодаря этой победе ушла с последнего места в таблице Востока. А подмосковная команда пред сезоном котировалась, как твердый участник
Сейчас же команда Валерия Белова явно оказалась в психологической яме. Да и в таблице Запада до дна — рукой подать. Впочем, совсем недавно в таком же точно положении был и «Спартак». Но
ЛАУРЕАТЫ ДНЯ.
БЕСПАЛОВ, МОЗИК, ФРЭТТИН И ТОЛВАНЕН — ЛУЧШИЕ ИГРОКИ НЕДЕЛИ В КХЛ.
Лига объявила имена лауреатов очередной игровой недели. Ими стали:
Голкипер «Спартака» Никита Беспалов, в двух последних поединках не позволивший распечатать свои ворота.
Защитник «Витязя» Войтех Мозик, набравший в трех последних матчах 4 (2+2) очка при показателе полезности «плюс 3».
Нападающий «Барыса» Мэтью Фрэттин, забросивший в трех последних матчах четыре шайбы.
Лучшим новичком КХЛ признала 18-летного форварда «Йокерита» Эли Толванена — два гола в трех последних поединках.
Как видите, три из четырех номинаций заняли легионеры.
Дмитрий Пономаренко