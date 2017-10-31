Шипачев больше не игрок сборной России, как и Радулов. Не перегнуть бы палку…

Источник: Советский спорт

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ.

«МЫ НЕ МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА ШИПАЧЕВА В СБОРНОЙ».

Сегодня председатель Совета директоров КХЛ, член правления ФХР и президент СКА Геннадий Тимченко жестко высказался о будущем форварда Вадима Шипачева. Точнее, об отсутствии этого самого будущего в сборной России.

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— Вадим принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль, — заявил Тимченко в интервью «Р-спорту». — Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России.

Спору нет, Шипачев наломал дров, уходя и СКА. И я согласен, что сборную России он тоже подвел, уезжая из команды накануне Олимпиады. Мечтал об НХЛ? Нет вопросов! Но зачем, к примеру, было объявлять о своем контракте с «Вегасом» на старте чемпионата мира-2017? Когда даже агент уговаривал Вадима повременить, отложить это сообщение, но игрок настаивал — «нет, пусть знают!». Тимченко также рассказал, что долго уговаривал Шипачева задержаться в КХЛ еще на год. И не уговорил.

Поэтому теперь Вадим продолжает «ломать дрова» уже за океаном, где он окончательно пошел вразнос.

И можно, конечно, злорадно усмехнуться: «Ну что, получил чего хотел?». Но стоит ли?

Еще раз напомню одну простую, но, на мой взгляд, очень мудрую поговорку: «Сильный, значит, добрый».

Я вовсе не призываю КХЛ и ФХР нянчиться с Шипачевым. Жизнь сама обдирает звездный блеск с человека безжалостно, если он того заслуживает. Но и демонстративно отворачиваться от игрока, оказавшегося в трудной ситуации сборной России тоже не к лицу.

Жизнь вполне может повернуться так, что Шипачев вернется в Россию. Пусть СКА не хочет видеть его в своих рядах. Это понятно и объяснимо. Пусть он выступает в другом клубе за меньшую зарплату. Это урок. Но двери сборной не должны заранее захлопнутся перед игроком, который еще недавно становился в ней чемпионом.

Это неправильно. Потому что каждый хоккеист вправе доказать, что достоин выступать за национальную команду. Сейчас достоин. А все, что было раньше — не имеет значения.

Мы уже после какой-то нелепой ситуации изгнали из сборной Александра Радулова. Да, опять-таки за дело. Теперь по этому пути движется и Шипачев.

Но кто от этого выигрывает? Сборная? Игроки? Наш хоккей в целом? Лично я отвечу «нет» на все эти вопросы. Без колебаний. Призываю и людей, принимающих базовые решения в российском хоккее, не спешить с раздачей «черных меток» игрокам сборной России.

ОБЛОМ ДНЯ.

ОМСКОЕ ШОУ КАПРИЗОВА.

Вот ведь как бывает — 55 минут «Авангард» и ЦСКА набивали сухие мозоли бесплодно атакуя ворота друг друга.

И вот на 56-й минуте сибиряки наконец открыли счет в большинстве. Но не успели комментаторы матча закончить фразу о том, что шайба Кирилла Семенова может стать победной, как счет уже сравнялся. Через 28 секунд! А в овертайме москвичи вырвали победу — 2:1.

Оба гола армейцев организовал лидер их атак Кирилл Капризов. В первом случае он выиграл борьбу за воротами сразу у двух игроков «Авангарда» и выложил шайбу точно на клюшку, находящемуся на убойной позиции Максиму Шалунову.

В овертайме последовал еще один красивый и точный пас от Капризова, но уже находящемуся перед омскими воротами Сергею Шумакову.

Очень нервная, но еще более красивая победа! Вот зачем ЦСКА пять звеньев? Одной тройки Капризова в КХЛ вполне хватит, чтоб дойти, как минимум, до финала Западной Конференции.

— Никитин после пропущенной шайбы призвал нас играть до конца, — сказал Капризов после победы. — Мне повезло, удалось обыграть соперника, сделать передачу партнеру, мы сравняли счёт.

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РАССТАВАНИЕ ДНЯ.

ГРИГОРЕНКО ПОКИНУЛ «МАГНИТКУ».

«Металлург» разорвал контракт с известным форвардом Игорем Григоренко по инициативе клуба. Напомним, что прошлый сезон нападающий провел с «Салавате». В мае подписал контракт с «Автомобилистом». Но в июле расторг и его, якобы, по семейным обстоятельствам.

Затем заключил договор с «Магниткой» и провел 19 матчей в составе уральской команды, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус 6».

Отметим, что нынешним летом Григоренко перенес две операции и не успел, как следует, подготовиться к сезону. По словам вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина в уральском клубе форварда «пытались реанимировать». Но, судя по всему, не преуспели.

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ЦИФРА ДНЯ.

КАРЛССОН ОТМЕТИЛ СОТУЮ ПОБЕДУ «СУХАРЕМ».

Финские болельщики вправе были ожидать от «Йокерита» реванша в Астане за недавнее поражение от «Барыса» в Хельсинки — 2:3 ОТ. Но вместо этого казахстанцы дома разделали гостей подчистую — 4:0.

С таким счетом главным героем матча стал, естественно, голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, отразивший 44 броска! Крупно победившие хозяева при этом всего 20 раз прицельно бросили по воротам «Йокерита». Ну, а Карлссон таким блестящим результатом отпраздновал свою сотую победу в КХЛ.

Среди голов отметим 25 шайбу лучшего снайпера КХЛ Найджела Доуса, который набирает очки уже в шести матчах кряду.

— «Барыс» — очень сильная и классная команда, — заявил после матча главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен. — Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, просто соперник эффективнее сыграл в атаке.

ФИАСКО ДНЯ.

«ВИТЯЗЬ» КРУПНО УСТУПИЛ «ЮГРЕ».

На самом деле счет 4:1 в пользу «Югры» — не по игре. Поскольку два гола ханты-мансийцы забили в пустые ворота, когда гости пытались спасти этот матч.

Однако результат, продолживший череду неудач «Витязя» — показательный. «Югра» благодаря этой победе ушла с последнего места в таблице Востока. А подмосковная команда пред сезоном котировалась, как твердый участник плей-офф…

Сейчас же команда Валерия Белова явно оказалась в психологической яме. Да и в таблице Запада до дна — рукой подать. Впочем, совсем недавно в таком же точно положении был и «Спартак». Но красно-белые нашли в себе силы и выправили ситуацию.

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ЛАУРЕАТЫ ДНЯ.

БЕСПАЛОВ, МОЗИК, ФРЭТТИН И ТОЛВАНЕН — ЛУЧШИЕ ИГРОКИ НЕДЕЛИ В КХЛ.

Лига объявила имена лауреатов очередной игровой недели. Ими стали:

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов, в двух последних поединках не позволивший распечатать свои ворота.

Защитник «Витязя» Войтех Мозик, набравший в трех последних матчах 4 (2+2) очка при показателе полезности «плюс 3».

Нападающий «Барыса» Мэтью Фрэттин, забросивший в трех последних матчах четыре шайбы.

Лучшим новичком КХЛ признала 18-летного форварда «Йокерита» Эли Толванена — два гола в трех последних поединках.

Как видите, три из четырех номинаций заняли легионеры.