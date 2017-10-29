«Астана» проиграла «Номаду» в матче чемпионата РК

«Астана» — «Номад» 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)



Шайбы:

0:1 — 04:29 Петухов (Егоров, Яковлев). В равенстве

0:2 — 05:06 Рачинский (Преснов). В равенстве

1:2 — 12:55 Рахимуллин (Белобородов). В равенстве

1:3 — 27:18 Асетов (Егоров, Петухов). В равенстве

2:3 — 29:30 Прохоров (Логинов). В равенстве

2:4 — 37:17 Лакиза (Ждахин, Савицкий). В большинстве

2:5 — 44:38 Петухов (Яковлев, Асетов). В равенстве

2:6 — 57:01 Бельгибаев (Гребенщиков). В равенстве

2:7 — 57:41 Ждахин (Лакиза, Савицкий). В равенстве.



Вратари: Зыкин — Мальгин.