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16:25 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» проиграла «Номаду» в матче чемпионата РК

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана «Астана» проиграла «Номаду».

«Астана» — «Номад» 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Шайбы:
0:1 — 04:29 Петухов (Егоров, Яковлев). В равенстве
0:2 — 05:06 Рачинский (Преснов). В равенстве
1:2 — 12:55 Рахимуллин (Белобородов). В равенстве
1:3 — 27:18 Асетов (Егоров, Петухов). В равенстве
2:3 — 29:30 Прохоров (Логинов). В равенстве
2:4 — 37:17 Лакиза (Ждахин, Савицкий). В большинстве
2:5 — 44:38 Петухов (Яковлев, Асетов). В равенстве
2:6 — 57:01 Бельгибаев (Гребенщиков). В равенстве
2:7 — 57:41 Ждахин (Лакиза, Савицкий). В равенстве.

Вратари: Зыкин — Мальгин.

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