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22:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» упустила победу с 0:2 в ВХЛ, а «Торпедо» выиграло в гостях

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Самаре победило ЦСКА ВВС — 4:2.

В составе «Торпедо» на седьмой минуте отличился Андрей Белозеров, на 12-й — Вадим Кравченко, на 42-й — Максим Беляев, а на 57-й — Роман Бердников, реализовавший большинство.

В Казани «Сарыарка» уступила местному «Барсу» — 2:4, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

На 15-й минуте Дмитрий Желнеровский открыл счет, а на 22-й Олег Ломако в большинстве увеличил преимущество «Сарыарки». Однако затем карагандинцы пропустили за 11 минут три шайбы, а в третьем периоде еще раз позволили забить сопернику и потерпели поражение.

Следующие матч «Сарыарка» и «Торпедо» проведут в гостях 29 октября. Встреча карагандинцев с ЦСКА ВВС стартует в 19:00 по астанинскому времени, а спустя час начнется игра усть-каменогорцев с «Барсом».

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