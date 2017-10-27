«Сарыарка» упустила победу с 0:2 в ВХЛ, а «Торпедо» выиграло в гостях
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В составе «Торпедо» на седьмой минуте отличился Андрей Белозеров, на 12-й — Вадим Кравченко, на 42-й — Максим Беляев, а на 57-й — Роман Бердников, реализовавший большинство.
В Казани «Сарыарка» уступила местному «Барсу» — 2:4, ведя по ходу матча со счетом 2:0.
На 15-й минуте Дмитрий Желнеровский открыл счет, а на 22-й Олег Ломако в большинстве увеличил преимущество «Сарыарки». Однако затем карагандинцы пропустили за 11 минут три шайбы, а в третьем периоде еще раз позволили забить сопернику и потерпели поражение.
Следующие матч «Сарыарка» и «Торпедо» проведут в гостях 29 октября. Встреча карагандинцев с ЦСКА ВВС стартует в 19:00 по астанинскому времени, а спустя час начнется игра