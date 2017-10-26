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22:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» (Санкт-Петербург) обыграло «Южный Урал» в матче ВХЛ

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Динамо» (Санкт-Петербург) обыграли «Южный Урал» (Орск) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Динамо», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Антон Берлев (1-я минута), Дмитрий Молодцов (34) и Виталий Карамнов (43), у гостей шайбу забросил Александр Сметанин (48).

Результаты других встреч:

«Хэйлунцзян» (Китай) — «Звезда» (Чехов) — 2:3;.

«Ценг Тоу» (Китай) — «Химик» (Воскресенск) — 4:2;.

«Торос» (Нефтекамск) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2;.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:2;.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ермак» (Ангарск) — 2:0;.

«Буран» (Воронеж) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:4;.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Горняк» (Учалы) — 2:1;.

«Рязань» — «Челмет» (Челябинск) — 1:2.

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