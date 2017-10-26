«Динамо» (Санкт-Петербург) обыграло «Южный Урал» в матче ВХЛ
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Встреча, прошедшая в четверг на льду «Динамо», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых отличились Антон Берлев (1-я минута), Дмитрий Молодцов (34) и Виталий Карамнов (43), у гостей шайбу забросил Александр Сметанин (48).
Результаты других встреч:
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Звезда» (Чехов) — 2:3;.
«Ценг Тоу» (Китай) — «Химик» (Воскресенск) — 4:2;.
«Торос» (Нефтекамск) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2;.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:2;.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ермак» (Ангарск) — 2:0;.
«Буран» (Воронеж) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:4;.
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Горняк» (Учалы) — 2:1;.
«Рязань» — «Челмет» (Челябинск) — 1:2.