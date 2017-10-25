Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь2
СКА4
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо ННБ1
Югра2
Хоккей. КХЛ
18:30
ЙокеритОТ2
Барыс3
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Все события
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Назван новый соперник Александра Емельяненко
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
22:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» и «Сарыарка» проиграли в гостевых матчах ВХЛ

Казахстанские клубы проиграли в очередных матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Пензе уступило местному «Дизелю» — 1:2. Единственную шайбу у казахстанского клуба на 33-й минуте при счете 0:2 забил Роман Бердников.

Карагандинская «Сарыарка» в гостях также проиграло «Сарову» — 2:4. При счете 0:3 на 34-й минуте у гостей отличился Исаак Валицкий, а на 39-й на четвертую шайбу соперника ответил Валерий Поляков.

С 32 очками «Сарыарка» идет третьей, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 14-е место из 27 команд.

27 октября «Сарыарка» в Казани встретится с «Барсом», а «Торпедо» в Самаре сыграет с ЦСКА ВВС. Обе игры начнутся в 22:00 по астанинскому времени.

"Барыс" в гостях победил вторую команду КХЛ
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Третьяк объяснил силу канадцев на примере фотографии Путина
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Назван новый соперник Александра Емельяненко
«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России
Англичане обыграли бразильцев в полуфинале юношеского ЧМ
«Амкар» в серии пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь