«Торпедо» и «Сарыарка» проиграли в гостевых матчах ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» в Пензе уступило местному «Дизелю» — 1:2. Единственную шайбу у казахстанского клуба на 33-й минуте при счете 0:2 забил Роман Бердников.
Карагандинская «Сарыарка» в гостях также проиграло «Сарову» — 2:4. При счете 0:3 на 34-й минуте у гостей отличился Исаак Валицкий, а на 39-й на четвертую шайбу соперника ответил Валерий Поляков.
С 32 очками «Сарыарка» идет третьей, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 14-е место из 27 команд.
27 октября «Сарыарка» в Казани встретится с «Барсом», а «Торпедо» в Самаре сыграет с ЦСКА ВВС. Обе игры начнутся в 22:00 по астанинскому времени.