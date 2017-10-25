На Аллее Славы в «Лужниках» открыли памятник Валерию Харламову

Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.