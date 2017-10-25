Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Номад» повторно разгромил «Астану»
Во втором матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана астанинский «Номад» взял верх над столичной «Астаной».
Во втором матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана астанинский «Номад» взял верх над столичной «Астаной».
«Номад» — «Астана» 7:2 (3:1, 3:0, 1:1).
Шайбы:
1:0 — 05:46 Некряч (Клещенко). В равенстве
1:1 — 07:22 Рахимуллин (Логинов). В равенстве
2:1 — 10:42 Преснов (Долгушев). В равенстве
3:1 — 16:05 Асетов (Яковлев, Петухов). В равенстве
4:1 — 25:54 Яковлев (Егоров, Петухов). В большинстве
5:1 — 29:31 Яковлев (Пелевин, Петухов). В равенстве
6:1 — 34:49 Савицкий (Гребенщиков, Ковзалов). В равенстве
7:1 — 40:46 Белан (Савицкий). В равенстве
7:2 — 41:49 Хрестьяновский (Солодовников, Пахмурин). В равенстве.
Вратари: Крамарь — Зыкин.