«Сарыарка» одержала гостевую победу, а «Торпедо» проиграло в ВХЛ
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» в Пензе обыграла местный «Дизель» — 3:1. Все три шайбы гости забросили во втором периоде: на 24-й минуте отличился Даниил Ердаков, на 36-й — Константин Соколов, а на 40-й — Артур Сарваров, реализовавший большинство.
В следующих матчах «Сарыарка» в гостях встретится с «Саровом», а «Торпедо» в Перми — с «Дизелем». Игры пройдут 25 октября и начнутся в 21:30 и 22:00 по астанинскому времени соответственно.
На данный момент «Сарыарка» с 32 очками идет на третьем месте в таблице, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 15-е место из 27 команд.