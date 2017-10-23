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22:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» одержала гостевую победу, а «Торпедо» проиграло в ВХЛ

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» в Пензе обыграла местный «Дизель» — 3:1. Все три шайбы гости забросили во втором периоде: на 24-й минуте отличился Даниил Ердаков, на 36-й — Константин Соколов, а на 40-й — Артур Сарваров, реализовавший большинство.

Усть-каменогорское «Торпедо» проиграло «Сарову» — 1:4. Единственную шайбу казахстанского клуба при счете 2:0 на 45-й минуте забросил Максим Беляев.

В следующих матчах «Сарыарка» в гостях встретится с «Саровом», а «Торпедо» в Перми — с «Дизелем». Игры пройдут 25 октября и начнутся в 21:30 и 22:00 по астанинскому времени соответственно.

На данный момент «Сарыарка» с 32 очками идет на третьем месте в таблице, а «Торпедо» с 24 баллами занимает 15-е место из 27 команд.

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