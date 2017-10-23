«Сарыарка» одержала гостевую победу, а «Торпедо» проиграло в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» в Пензе обыграла местный «Дизель» — 3:1. Все три шайбы гости забросили во втором периоде: на 24-й минуте отличился Даниил Ердаков, на 36-й — Константин Соколов, а на 40-й — Артур Сарваров, реализовавший большинство.

Усть-каменогорское «Торпедо» проиграло «Сарову» — 1:4. Единственную шайбу казахстанского клуба при счете 2:0 на 45-й минуте забросил Максим Беляев.

В следующих матчах «Сарыарка» в гостях встретится с «Саровом», а «Торпедо» в Перми — с «Дизелем». Игры пройдут 25 октября и начнутся в 21:30 и 22:00 по астанинскому времени соответственно.