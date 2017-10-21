«Барс» в серии буллитов победил на выезде «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит в серии реализовал Андрей Чибисов, а в основное время у казанцев отличились Никита Лямкин (23-я минута), Дмитрий Каштанов (34) и Артем Расулов (56). У хозяев шайбы забросили Егор Кожевников (15), Руслан Гайсин (38) и Виталий Ситников (39).