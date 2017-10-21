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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Барс» в серии буллитов победил на выезде «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Казанский «Барс» в серии буллитов одержал победу над «Спутником» из Нижнего Тагила в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит в серии реализовал Андрей Чибисов, а в основное время у казанцев отличились Никита Лямкин (23-я минута), Дмитрий Каштанов (34) и Артем Расулов (56). У хозяев шайбы забросили Егор Кожевников (15), Руслан Гайсин (38) и Виталий Ситников (39).

В других матчах дня челябинский «Челмет» дома переиграл самарский ЦСК ВВС со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0), а новокузнецкий «Металлург» на своем льду обыграл китайский «Хэйлунцзян» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

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