Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Барс» в серии буллитов победил на выезде «Спутник» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Решающий буллит в серии реализовал Андрей Чибисов, а в основное время у казанцев отличились Никита Лямкин (23-я минута), Дмитрий Каштанов (34) и Артем Расулов (56). У хозяев шайбы забросили Егор Кожевников (15), Руслан Гайсин (38) и Виталий Ситников (39).
В других матчах дня челябинский «Челмет» дома переиграл самарский ЦСК ВВС со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0), а новокузнецкий «Металлург» на своем льду обыграл китайский «Хэйлунцзян» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).