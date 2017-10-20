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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА-1983/84: величайшая команда в истории хоккея. 39 побед подряд

Их смог обыграть только СКА.

Середина восьмидесятых годов стала пиком могущества ЦСКА Виктора Тихонова не только на советской, но и на европейской арене. Несмотря на смену поколений, и московский клуб, и сборная СССР, костяк которой составляли армейские хоккеисты, побеждали всех подряд. Но даже несмотря на неоспоримое преимущество ЦСКА, победная серия из 39 матчей в сезоне-1983/84 выглядит грандиозно и по сей день.

С КЕМ ИГРАЛИ

Чемпионат СССР-1983/84, в Высшей лиге которого приняли участие двенадцать команд, состоял из четырех кругов. Серебряный и бронзовый призеры первенства — «Спартак» и «Химик» — даже малейшего намека на борьбу армейцам оказать не могли. Восемь встреч с бессменным чемпионом обернулись для них восемью поражениями с общим счетом 14−68. Наиболее упорное сопротивление ЦСКА встречал во встречах с середняками — горьковским «Торпедо» и челябинским «Трактором», а единственное поражение в сезоне чемпион потерпел от ленинградского СКА.

КТО ИГРАЛ

Тот сезон стал последним в большом хоккее для легендарного Владислава Третьяка. На протяжении чемпионата они поочередно с Александром Тыжных занимали место в воротах ЦСКА. Тыжных, в котором некоторые специалисты видели возможного преемника великому голкиперу, в конечном итоге с этой ролью так и не справился.

Армейская связка Фетисов — Касатонов была на тот момент лучшей парой защитников в мире. Да и только ли на тот момент? Жаль, что пара защитников Стариков — Стельнов на их фоне несколько незаслуженно находилась в тени. Несмотря на титулы двукратных олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Добавляли башкирского колорита в чемпионскую защиту однофамильцы Сергей и Ирек Гимаевы. Причем, последний пробовался порой и в роли нападающего.

Считавшийся в ту пору ветераном победитель Кубка Канады-81 Сергей Бабинов переживал вторую молодость. Старались не уступать заслуженным партнерам Игорь Мартынов и Владимир Зубков.

О тройке нападающих Крутов — Ларионов — Макаров можно писать бесконечно. Или пятерке вкупе с Фетисовым и Касатоновым — кому как нравится. Основная ударная сила ЦСКА не дотянула до уникального рубежа в 100 шайб, который покорился им за два года до этого, но результат в 88 голов тоже можно считать выдающимся.

В этот же сезон вырисовывалось еще одно суперзвено красно-синих. Несмотря на то, что Андрей Хомутов начинал сезон вместе с опытными Виктором Жлуктовым и Николаем Дроздецким, а Вячеслав Быков, наоборот — с молодыми Михаилом Васильевым и Александром Герасимовым, в середине чемпионата они стали играть в одном звене. Компанию им чаще составляли либо все тот же Герасимов, либо Александр Зыбин. Только начавший пробиваться в состав «Химика» Валерий Каменский через два года перейдет в ЦСКА, и Тихонов создаст новый шедевр — тройку Каменский — Быков — Хомутов.

Дополняли мощь нападения ЦСКА-1983/84 Сергей Немчинов и Александр Лобанов. Пробивались в состав молодые Игорь Вязьмикин и погибший через год Анатолий Фетисов, в таланте, по мнению некоторых, даже превосходивший брата.

КАК СОБРАЛИ КОМАНДУ

Разберемся и с еще одним интересным вопросом: сколько воспитанников ЦСКА было в том составе, а сколько игроков перешли в армейский клуб из других команд?

Вратари: Тыжных («Трактор» — перешел в ЦСКА в 1976 году), Третьяк (свой воспитанник).

Защитники: В. Фетисов (свой), Касатонов (СКА, 1978), Стариков («Трактор», 1979), Бабинов, («Трактор», в 1975-м перешел в «Крылья Советов», в 1977-м — в ЦСКА), И. Гимаев («Салават Юлаев», 1979), Стельнов (свой), Зубков («Спартак», 1981), Мартынов (свой), С. Гимаев («Салават Юлаев», в 1974-м перешел в СКА Куйбышев, в 1976-м — в ЦСКА), Мартемьянов («Автомобилист», 1983).

Нападающие: Макаров («Трактор», 1978), Крутов (свой), Дроздецкий (СКА, 1979), Ларионов («Химик», 1981), Быков («Трактор», 1982), Хомутов (родился в Ярославле, дебютировал за ЦСКА в сезоне-1979/80), Жлуктов (свой), Васильев (свой), Герасимов («Дизель», 1980), Зыбин (свой), Вязьмикин (свой), Лобанов («Спартак», 1975), Немчинов («Крылья Советов», 1982), Саломатин (свой), Трухно («Автомобилист», сезоне-1981/82), А. Фетисов (свой).

КАК ПРОИГРАЛИ

Победив «Сибирь» в матче 35-го тура, московские армейцы в очередной раз стали чемпионами страны. Остальные десять встреч (еще одна игра была у ЦСКА в запасе) для команды Тихонова приобретали формальный статус. Однако соперникам этот момент особых дивидендов не принес — красно-синие продолжали побеждать. Особенно не повезло «Химику» (12:0) и «Спартаку» (9:2).

Возможно, хоккеисты ЦСКА слишком уверовали в свою непобедимость. К моменту матча со СКА они не теряли очков в чемпионате страны больше года — победная серия с учетом матчей чемпионата-1982/93 составляла 46 матчей! Однако 21 апреля, накануне дня рождения вождя мирового пролетариата, в городе и дворце его имени хозяева взяли верх над чемпионами страны со счетом 3:1. Двумя шайбами в составе ленинградцев отметился Михаил Панин, до этого три сезона отыгравшего за ЦСКА. Прекрасный матч выдал Алексей Гусаров, который вскоре переедет в Москву. Еще один любопытный штрих к той игре — возглавлял СКА в то время Борис Михайлов.

Несмотря на уникальный сезон, побить достижение почти тридцатилетней давности команде Тихонова не удалось. В чемпионате СССР-1955/56 ЦСКА Анатолия Тарасова показал результат, который невозможно превзойти — только повторить. В 28 встречах первенства страны армейцы не потеряли ни одного очка, показав максимально возможный результат — 56 очков. Хотя в середине 80-х казалось, что у ЦСКА еще будет масса возможностей для повторения своего же рекорда, через несколько лет — в 1989 году — величайшая в истории хоккея команда завоевала свой последний на сегодняшний день чемпионский титул.

СТАТИСТИКА

Статистика вратарей в сезоне-1983/84: Тыжных (25 матчей, 40 проп.шайб), Третьяк (22, 40).

Статистика защитников: В. Фетисов (44 матча, 19+30), Касатонов (39, 12+24), Стариков (44, 11+7), Бабинов (42, 0+10), И. Гимаев (44, 2+6), Стельнов (40, 3+4), Зубков (20, 3+3), Мартынов (32, 0+5), С. Гимаев (35, 0+3), Мартемьянов (6, 0).

Статистика нападающих: Макаров (44, 36+37), Крутов (44, 37+20), Дроздецкий (44, 31+20), Ларионов (43, 15+26), Быков (44, 22+11), Хомутов (39, 17+9), Жлуктов (42, 12+11), Васильев (38, 11+12), Герасимов (30, 10+12), Зыбин (41, 17+4), Вязьмикин (20, 8+12), Лобанов (30, 10+6), Немчинов (20, 6+5), Саломатин (16, 2+1), Трухно (5, 1+2), А. Фетисов (2, 1+1).

Старший тренер — Виктор Тихонов, тренеры — Виктор Кузькин, Юрий Моисеев.

ЦСКА-1983/84 | Источник: Спорт-Экспресс
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